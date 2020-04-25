自由廣場》約炮，是生命安全的議題

◎ 羅丰苓

藝人羅志祥約炮，成了眾多網友討論的焦點—有不少網友提到感染性病，甚至要羅志祥的前女友去檢查性病；也有不少人提到背叛，但也有人提到食色性也，只是人之常情。或是出現外遇者的精典台詞：「犯全天下男人都會犯的錯誤」。同時，認為「約炮就是滿足性慾」，如同「肚子餓了吃飯」一般，性權就是人權，約炮其實也沒什麼大不了的人也大有人在。事實上，大學生約炮司空見慣甚至有組約炮社團，而高中、國中甚至國小也都有傳出約炮新聞。

本文先不論約炮個人的感受、道德觀、價值觀或性病等問題。筆者就直接以犯罪學的行為與場景，分析「約炮」行為。

一般犯罪有三要件，「有能力及動機的犯罪者」、「沒有受到合理保護的被害者」，及「缺乏監控的情境」犯罪就可能會發生。

以約炮來說，在性慾高漲的情形下，就有發生性行為的動機，而其中並非所有的性行為都是所謂安全溫和的性器官結合如此單純，有些炮友會以繩索、皮鞭等凌虐式、窒息式的方式滿足性行為；再加上人與人之間的體形力氣本來就有強弱，而約炮又常是在「隱密無其他人在場」的環境下發生，如果力氣強的一方強行發生危險性行為，另方相對較弱的人自然難以抵抗，以上種種可以發現「約炮」，其實是高度風險的行為。

因約炮致死的新聞也不斷，英國房產大亨David Millane的女兒Grace Millane，在紐西蘭約網友見面約會後，慘遭殺害棄屍。而印度也發生患有自殺傾向、捆綁等極端戀物癖的十八歲少女殺死炮友的新聞；俄國也有性侵犯出獄藉約炮姦殺炮友並且分屍餵狗。

無論約炮行為背後動機、理由為何？什麼理由，讓自己與「陌生人」，在完全不知道其生理、心理等狀態下，在落單的情形下，就與其性器官結合等各種赤身裸體的接觸，實是罔顧自己的生命安全。

（作者為輔導教師，著有《大人不敢跟我們說的秘密》）

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