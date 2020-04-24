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自由評論網 > 言論

新聞線上》台灣的銅鑼灣書店

2020-04-24 05:30
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記者陳杉榮

繼香港眾志秘書長黃之鋒在桃園機場被幫派份子圍堵、香港歌手何韻詩在台港遊行活動被幫派份子潑漆，即將在台北市重新開張的「銅鑼灣書店」店長林榮基也被潑漆，這些「中共同路人」對港人進行強暴脅迫的犯罪行為，都是想透過黑社會的力量，破壞港人尋求與台灣合作，阻絕港人追求民主自由。所幸，作為民主國度的台灣均能迅速破案，給遭受壓迫的香港人追求自由自主的一線生機。

香港一九九七年主權移交中國，北京政府以「香港基本法」為門面，宣稱施行「一國兩制」，從此，香港特首仰北京鼻息，香港自傲的法治社會被穿小鞋，香港的政客必須聽命於北京，香港的商人不能唱反調，香港的媒體紅色滲透，電視和報紙被親共商人收購，以喉舌自居，往日多元繽紛的新聞自由環境，變成走狗的天堂，「抹黑民主派」、「支持黨中央」，港英政府時期的新聞自由和言論自由這兩大民主支柱已然傾頹。

香港媒體的自由度逐年下降，成了沒有新聞自由的地區。堅持民主格調，敢和共產黨唱反調的書店和報紙，負責人被失蹤、發行人被逮捕、廣告和訂戶被打壓，黑社會威脅和施暴媒體從業人員事件屢見不鮮，二○一四年香港明報總編輯劉進圖被砍六刀，二○一五年香港「銅鑼灣書店」店長林榮基及股東員工「被失蹤」事件，就是中國的黑手所操控。香港媒體若不採親共立場，施壓廣告主斷其財路，「壹傳媒」創辦人黎智英長期「被享受」這種待遇，新聞自由這項普世價值不復存在於香港。

二○一六年香港立法會議員因為議場的民主抗爭行為，竟被「非民主」的認定未完成宣誓程序，梁頌恆及游蕙禎等六位議員被任意剝奪議員身分，等同於宣告代議政治的死亡。二○一九年香港爆發超大規模的「反送中」群眾抗議事件，就是直接告訴北京政府，香港人受不了了，「還我香港民主」！近日香港警務處以舊案為由，大肆逮捕民主黨創黨成員李柱銘和黎智英等民主派人士，警方辯稱不是「打壓遊行集會自由」，更坐實了香港當局對於言論自由和集會自由的壓迫。

林榮基來台灣募款重啟銅鑼灣書店，過程艱辛，統派走卒經常對他叫囂騷擾，他無畏艱難，台灣人也熱心的捐助了六百萬元，這是一個台灣的銅鑼灣書店，台灣提供給港人一個多元民主的寄身之處，台灣人有責任讓銅鑼灣在台灣復活。同時，銅鑼灣書店也在檢驗台灣的政黨和政治人物，誰在堅持自由深化民主，誰卻成為中共的汪洋喉舌，一個銅鑼灣書店，也是一面照妖鏡。

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