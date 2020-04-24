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自由廣場》疑惑：台灣真的需要加入國際組織？

2020-04-24 05:30
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◎ 葉怡彣

「Taiwan can help」最近這句話很紅，同時開始有不少人、不少國家大力肯定台灣防疫作為，發聲「台灣應加入世界衛生組織」。但是反過來想，如果台灣今天是世界衛生組織成員之一，防疫成果還會像今日這般令人矚目嗎？

台灣走過ＳＡＲＳ陰影，因此在面對大型傳染病時戒慎恐懼、戰戰兢兢，使得武漢肺炎防疫績效令國際社會刮目相看。但更值得注意的是，台灣不是ＷＨＯ成員，在防疫、處理大型傳染病等方面，只能仰賴自身醫療、公衛能量以及醫學技術；台灣因為沒有加入ＷＨＯ，沒有國際奧援，而必須獨自奮戰，卻也因此鍛鍊、展現出強勁的韌性。

另一個例子，是台灣在聯合國沒有席位，在ＩＭＦ、世銀都不具有會員國身分，但回頭看一九九七年亞洲金融風暴，台灣是在該波風暴中最挺得住的經濟體，這歸功於政府保守的金融政策，以及高額的外匯儲備。

時序拉回今日，ＷＨＯ專家與台灣聯繫，想了解台灣是如何達成亮眼的防疫績效，明明距離中國如此近、與中國接觸如此頻繁、人口密度如此高，但確診數卻遠低於歐美各國。可以說，台灣雖然無法加入國際組織，必須靠自己，彰顯了我政府效能與國家能力，更因此練就獨特的強韌性，得以面對衝擊。

台灣真的需要國際組織嗎？或是說，我們需要耗費那麼龐大的資源去加入國際組織嗎？

（作者為政治系碩士生，台北市民）

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