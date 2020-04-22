自由廣場》優質台灣 始於閱讀

◎ 吳義德

今年台灣、世界因武漢肺炎在世界造成人們生活不便，財產的損失，甚至生命隨即的消失。中國至今所表現的，卻還在欺騙中國人民、世界，也不承認自己是病毒的禍根，更甩鍋給其他國家的不當手段，許多媒體和國家都已報導追究中國，並要求賠償的主張和行動。如同魔鬼最大的說謊者、欺騙者一般。目前網路也提供三種文獻電子資料，讓世人認清中國真正面貌，即《卡爾．馬克思的成魔之路》一文、《魔鬼在統治著我們的世界》、《共產主義的終極目的》。若台灣人自己不堅定、不團結、鬧內訌，台灣將失去建立優質的國家，身為長老教會傳道人更要持續「使台灣成為一個新而獨立的國家」。台灣防疫受世界各國的肯定之際，是正式將台灣醫學、文化、藝術等等傳播至國際之良好時機。

四月廿三日是「世界閱讀日」又稱「世界書香日」。此時此刻，也誠摯邀請知識份子一起來關懷台灣，並團結所有認同台灣的人民，希望不再是「萬般皆下品，唯有讀書高」，認為所有行業都是低賤的，只有讀書入仕才是正途。世界在武漢肺炎侵害時，死後的生命（生命不息）是一本探討死亡與瀕死體驗的智慧之書。作者聽到一位精神病學家講述自己「死」而復生所經歷的奇特事件在本書中，作者直接或間接採訪了一五○位有上述經歷者分享。當我們生命隨即的消失，此書可提出正面的思考。

在四月廿三日「世界閱讀日」的前夕，分享閱讀的心得，雖然，３Ｃ時代資訊爆炸，許多人還是認定使用紙本的書籍，除世界重要著作，優質的書籍、經典的書籍、宗教經典的著作，耳熟能詳就是聖經，都是值得閱讀的。

當台灣要建立正常優秀的國家，必須從閱讀開始學習，像瑞典、以色列、日本閱讀大國。「世界閱讀日」，你閱讀了嗎？讀書讀人讀世界，閱讀不只是閱讀，老少咸宜用手機拍下離你最近的一本書、一段話、或眼前美好的事物。因著你的參與閱讀，讓這世界因閱讀而美好，用心生活、用心經歷、活出美好的生命，必定享受活在當下的感動、喜樂與希望。

（作者為台灣長老教會牧師）

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