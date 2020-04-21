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自由廣場》政媒亂象天下奇觀

2020-04-21 05:30
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◎ 曹耀鈞

近期台灣海域及空域十分熱鬧，包括中共民船衝撞我海巡艦艇，軍機越過海峽中線，中國航母行經台灣海峽。而美、加兩國軍艦亦多次無害通過台灣海峽，及美國戰機亦繞巡台灣領空多次等等新聞事件。其實若從國際軍事力量展示，及區域防衛部署的角度來看，絕大多數的時候，縱使有時並不是例行性的巡航，但情況大致平穩可控。當然，站在普羅大眾立場，對於這些看來似乎劍拔弩張的軍事擾況，產生憂心是可以理解的。

不過有個現象卻經常令我驚訝，在台灣內部總是有少數政客和媒體主持人，在獲悉中共軍機或軍艦駛進台海領域的事件，就顯露出十分雀躍興奮的狂喜，並且意有所指的幫腔作勢，從而責怪我國政府的國際宣傳乖張，才引來中國軍事力量的逼迫行為，這些說法內容素質之低劣，令人大開眼界，可說是恥辱無底線，讓人為之氣結。甚至有的無良政客，更公開疾呼中共當局應派軍鎮壓台灣！試想，世上有哪個國家的人民會要求軍事外力攻擊自己的鄉土！難不成他們的家屬、親朋、好友都已不在台灣！

我有時在想這些人是不是瘋了！後來再仔細觀察他們的行為，其實這些人是有策略性的自利行為，他們這樣的說法，是想要遂行自己在國內政治媒體勢力爭取過程中，被民意唾棄之後，妄想藉由討好外在勢力來擊倒政敵，如此喪心病狂的手法和動機，換個立場來看，對岸有權決策者會任由這些近年來文宣戰敗代理人耍弄嗎？兩岸不論層級高低的人們，多的是要謀求和平相處的。

醒醒吧！身為中華民國台灣的公民，鎮日以譏諷訕笑自己的國家元首及執政當局來向他人取暖，妄想日後得到對岸關愛的眼神和賞識，其實只是會被對方一眼看穿伎倆，亦自曝其完全自利行為之卑劣。更可笑的是，如果只是為了吸納中國大陸民眾的收視率和收聽率，那這樣的作法就更不可思議了。想想看，也許這些人認為利用了對岸的人民來衝高網路直播收視率，並暗自叫好。但是兩岸都在聽、都在看，你們真的覺得他們是笨蛋嗎？

（作者為高雄市科技管理學會監事／管理學博士）

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