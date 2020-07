◎ 王坤楠

任職中國上海東方衛視的台灣籍記者張經義,出席白宮記者會被美國總統川普問:Where are you from? 字面意思雖是「你來自哪裡?」然而在這個特定場合,以及川普正經嚴肅的表情,懂英文的人都知道他的意思是:「你來自哪家媒體?」因為,總統記者會上不可能是要和你閒話家常、問你來自哪裡這種私人溝通。然而張經義回答:I’m from Taiwan. 事後被人質疑,動怒了的川普推文稱cut him off now ! 「馬上把他趕走」的意思。也惹來陸委會要對張經義開罰。

在這事件中, 張經義不是「白目」就是「裝蒜」,才會被人指責為撒謊。據我判斷,張先生不是白目但心態可疑,恐怕是掩蓋身分的動機居多;現在沒什麼好辯解了,因為已被川普「看破腳手囉(台語)!」

各大學新聞傳播系所的教授們,應以這個活生生的例子讓同學們討論、發表及當做作業。事實上不僅如此,這事件還牽涉到美中台複雜關係、台灣人國家認同、國民忠誠、採訪提問技巧、職業選擇自由、新聞專業倫理等等有趣面向,值得很多系所加入討論。

(作者為新北市補教英文老師)

