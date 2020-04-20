自由廣場》美中台新局三個徵兆

◎ 雷顯威

在全球新冠病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒近半年後，美中台關係也因著疫情造成的國際變動，出現新的發展。

新趨勢的第一個徵兆是，華爾街日報上週披露，中國在新疆羅布泊秘密進行「零當量」核武測試，違反「全面禁止核試驗條約」，美國國務院已表明關切。

第二個徵兆是，本月十八日，香港警方突然逮捕壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等十五名「泛民派」民主人士，落實外界質疑中共秋後算帳「反送中」報復行動。

第三個徵兆是，中國在湖北武漢「解封」後，竟然出動「遼寧號」航母暨護航艦隊繞台，隨後進入南海。

舉世忙於抗疫，何以中國甘冒大不韙，選擇這個時機出手，顯然極不尋常。從層次分析理論來看，中國應是企圖拉高日後談判籌碼。

就國際層面而言，這次疫情的爆發，中國刻意隱瞞在前，隨後又動用「大外宣」美化先前謊言，但愈來愈多事實的顯現，讓國際社會看清了中共的本質。因此從四月以來，無論是美國政府、七大工業國主要領袖，乃至歐美主流媒體，都強烈指責中國的說謊作假。

德國第一大報「畫報」（Bild）總編輯芮克特（Julian Reichelt）指責中國國家主席習近平，未向全球坦承公開疫情，還大規模侵犯人權。他批評習近平、中國政府、中國科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界「蒙在鼓裡」。

其次，就中國而言，疫情重創經濟，並造成許多人喪命，但仍未改變中共緊抓政權優先的本質，因此在假面具被拆穿後，「維穩」自是中共唯一選擇。核試爆、航母繞台、抓香港民主人士等，都是提高未來與美、國際折衝的籌碼。

最後，對習近平言，始料未及的是武漢肺炎疫情的延燒，讓他有意終身執政的「中國夢」遭遇挑戰。習能否在疫情衝擊中順利脫身，掌握對美、對內鬥爭的本錢，非常重要。因此鞏固「習思想」強化民族主義，是他維權、保權法門，不容挑戰質疑。

台灣要如何掌握後疫情時期，美中台關係的新演變，是小英政府第二任期的智慧考驗。

（作者為資深媒體人，中正大學戰略暨國際事務研究所碩士）

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