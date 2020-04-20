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自由廣場》從國際現實談台歐關係

2020-04-20 05:30
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當義大利民眾認為中國是「最好的朋友」…

◎ 陳永昌

台灣第一波捐贈歐盟五百六十萬片口罩，支援各會員國第一線醫護人員，獲得歐盟執委會主席范德賴恩公開聲明感謝，是歐盟官方首度針對台灣發言，歐盟執委會官網公布口罩抵達機場畫面，也破天荒出現我國國旗畫面。不少人因此樂觀期待：後武漢肺炎時期，台灣與歐盟是否將迎來雙方官方互動蜜月期？

防疫不分國界，口罩捐贈原始初衷即是以公衛醫療為主軸的人道救援，讓身為全球第二大口罩生產國的台灣，在有能力幫忙情況下，以負責任態度善盡國際義務，與其他國家互助互利共築抗疫防線。既然是台灣主動發起的急難救助，本質上即不求回報，任何外交或政治上的反饋都只能視為無心插柳的收穫，而不是因果關係的前提。

武漢肺炎疫情對於中國與歐盟雙邊關係影響，各方專家言人人殊，連帶也左右著台灣與歐盟未來官方互動。英國牛津大學歷史學教授、老派自由主義名家提摩西艾許（Timothy Garton Ash）日前提出三點深度觀察，相當具有參考價值。

艾許指出，武肺疫情將加劇大西洋兩岸對於中國觀感的隔閡，因為歐陸普遍看不到如同美國新冷戰一觸即發般的群情洶洶，再加上近期中國防疫物資援助奏效，除了前共產國家波蘭等少數例外，大多對於北京當局疫情處理抱持中性甚至是正面看法。義大利SWG公司三月下旬至四月上旬民調結果就是最好例證：超過五成義大利民眾認為中國是友好的國家，好感度比去年同一調查大幅飆漲百分之四十二，更是所有國家中排名第一的「最好朋友」

其次，即將來臨的嚴峻經濟考驗，深陷不景氣泥淖的歐豬五國早已投靠中國「一帶一路」倡議，未來對任何外來投資或經濟援助只會更加依賴，進一步往北京傾斜。艾許分析說，南歐與東歐會成為中國勢力長驅直入歐洲的破口。他比喻，經濟援助對北京來說只是微不足道的花生米，不過在雅典或布達佩斯執政者眼中，卻成了甜滋滋的太妃蘋果糖。

再從中遠程視野來看，飽受疫情與不景氣雙重夾擊的歐元區，勢必加劇財政欠佳的南（東）歐國家與財政健全的北歐國家長期矛盾，而潛藏著歐盟崩解危機，歐盟在美、中兩峙的後武漢肺炎國際格局中越趨邊緣化；晦暗的歐盟前景又加速部分會員國自謀生路腳步，再給北京當局更大合縱連橫運作空間。

來自歐盟的感謝固然讓台灣民眾感到開心，艾許教授的犀利分析，則讓我們回過頭冷靜認清國際現實。

（作者為企業專業經理人）

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