自由廣場》蝦咪Chinese職棒聯盟？

◎ 陳建志

中華職棒聯盟於四月十二日開始今年球季的開幕賽後，立即吸引許多外國媒體的目光，小英總統也連續兩天在臉書上幫忙宣傳這個消息，甚至在十七日於推文上標註知名運動頻道ESPN的資深主播Keith Olbermann，並邀他一起在線上收看中華職棒的轉播。

總統如此用心的作為，無非是想要對內鼓勵國人，我們並沒有因為疫情而喪失了欣賞運動比賽的機會，對外則是希望鼓舞各國熱愛棒球的人們，特別是美國的棒球迷，在艱困的時刻也不要放棄希望。台灣是目前全球唯一仍能正常進行職棒比賽的國家，我們優異的防疫成效，確保了大部分的日常生活運作，成了在國際上另類宣傳台灣的方式。

只不過，一個問題又出現了！當各國棒球迷、國際媒體爭相走告中華職棒比賽時，卻看到「Chinese Professional Baseball League」這個中華職棒聯盟的英文名稱，心中必然困惑，納悶台灣為何把自己稱為Chinese？為何把自己的職棒聯盟取名為「Chinese Professional Baseball League 」？說不定還可能有外國球迷因此咒罵「這個可惡的中國把病毒擴散到全世界，害大家比賽停擺，然後自己還在那爽爽的進行比賽，是在炫耀嗎？」

Chinese Professional Baseball League與China Airlines的問題本質上是相同的，當台灣好不容易有一個於國際場合大量曝光正面新聞的機會時，卻因為名不副實的英文名稱，而無法清楚地介紹自己，甚至進一步讓國際人士產生不必要的誤解，使得這些正面的能量與善意大打折扣。同時，台灣這些以China和Chinese為名的公司機構與組織名稱，更提供了中國以不費吹灰之力在國際上直接占我們便宜。

台灣正名議題，是未來疫情結束後，面對新的國際秩序下，究竟要如何定位與行銷自己的嚴肅課題。我們若渴望在國際上被視為台灣人，就應該踴躍地站出來，以消費者與公民的雙重力量，透過各種方式發出呼籲，要求這些機構（例如中華航空與中華職棒聯盟）與政府主管機關加速啟動正名的工作。

更改英文譯名很難嗎？其實，真的是存乎一心而已！

（作者為前野百合學運文宣組召集人，現服務於資通訊產業）

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