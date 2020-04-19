自由廣場》綠色漁港 創造新價值

◎ 陳璋玲

台灣漁港達二百多處，主要提供漁船停泊、進出及漁獲物卸售功能。多年來隨著傳統漁業沒落使用度低和國內休閒需求增加，政府積極推動漁港多功能政策，將漁港朝多元利用發展，兼具休閒遊憩是最普遍的轉型方向。八斗子漁港、淡水第二漁港、新竹漁港、烏石漁港和東石漁港等皆是轉型有成，成為遊客到訪的景點。又近年來配合離岸風電能源政策，少數大型漁港兼作能源使用，如興達漁港及興建中的彰化漁港。

漁港多功能政策推行多年，漁港得以轉型或再生，值得肯定。然而漁港涉及海岸資源利用，此利用獨占海岸空間，改變自然海岸風貌，且漁港空間的活動對海洋環境造成衝擊，因此在多元化發展之外，有必要再升級扮演環境守護的功能，亦即打造漁港朝環境友善發展，落實綠色漁港概念，以減少環境衝擊。綠色漁港概念源自於航運界推行多年的綠色港口，其涵蓋的面向包括港區環境品質、廢棄物管理、漁獲物衛生、漁港設施管理、能源使用、環境教育、智慧系統導入等。

雖然政府目前尚未就綠色漁港進行全面性探討與實施，但已有部分漁港將綠色漁港概念落實於漁港管理中。例如蚵仔寮漁港為全國第一座HACCP認證魚市場，執行漁獲物不落地，控管人員進出，確保漁獲物安全衛生，且成為環境教育場域；澎湖馬公第一漁港設置太陽光電休憩光廊；新北市各漁港設立「藍海資收站」，號召漁民出海時，將海上垃圾帶回。

台灣漁港功能的轉變，從漁業生產的單一功能，到多元利用，到最近的環境守護。這種功能本質的轉變反映出不同時空背景下我們對漁港的期待，也反映出漁港管理典範的轉移。期待政府未來以全方面的思維看待個別漁港的綠化發展，在環境永續基礎上，優先選擇較大型漁港，考量推動綠色措施的可行性，包括技術、經費、管理及漁港使用者接受度等評估。環境永續成為普世價值之際，漁港邁向綠色發展，成為漁業、多元利用與環境守護的亮點指標，以創造台灣漁港新價值！

（作者為成功大學海洋科技與事務研究所教授）

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