自由廣場》託天之幸 武漢疫災給美國的啟示

◎ 黃天麟

一連發生於美歐國家的疫情及各國領袖窮於應付的消息，振奮了此間親中媒、學界，他們近日來密集撰文稱讚中國在武漢封城過後的有效措施，證明中國模式的優越性，還下結論「東風已壓倒西風」，認為美中的霸權爭奪戰，中國勝算在握，美中霸權轉移開始，嘲笑「難以想像這是現存霸權及先進國家代表的美國在控制疫情方面會顯得如此無力」，以此呼籲國人做好疫後的兩岸關係，民進黨更應放棄「親美保台」政策。

四月初美軍航母羅斯福號染疫，艦長自行向外界揭露訊息而被拔官，羅斯福號航艦返回關島靠泊，被發現警衛人員管制進出口並不周全，消毒專業人員也未到任，基地檢疫的隔離人員本身配備不全，看到的是艦上官兵群聚歡送艦長的鏡頭。台灣的親中媒體如獲至寶以此象徵美國士兵紀律渙散，國家行政動員能力不足，斷定二○二○年為世界霸權之「黃金交叉年」。

這種反應可說是「幸災樂禍」的人性使然。但以此判斷美軍軍力式微、軍心渙散，即可能陷入誤判民主自由價值的底蘊力量。美軍在二次大戰面對「制式」日軍之善戰，應已證明一切。

倒是我們應慶託天之幸，一場武漢肺炎大瘟將自由世界尤其美國，在此次防疫作業中，在防疫及其他陸上配備之短缺一五一十地暴露出來。美國應藉此機會釐清民主、自由制度面臨緊急事態之缺點謀求彌補之道，法規不周之處，趁此全民深受其害時及時立法。

如果沒有羅斯福號染疫，軍方處置方法、規則配備的問題就不會輕易被發掘。而傳說武漢病毒是中國培養出來的病毒，若是，生化戰之可怕已從武漢經驗得到教訓。美國及西方自由民主國家亦應對將來的生化戰做好周全的防範與準備。

台灣是向WTO提出武漢疫情警訊的第一個國家，凸顯台灣在醫療健保領域的先進性。疫情會不會不久就能獲得控制，仍在未定之天，但除了慘痛的生命財產損失外，「後武漢」的世界秩序、價值體系、政治模式、全球化的價值判斷都將有改變。但這並未如親中學媒所預期的「美國秩序的終結」，川普之出現，美中貿易戰，繼之而來的「武漢災難」，從某一角度言，或許是天意，在人類未被無理性的「數位專制國家主義」所控制，陷入無自由、無人性的水深火熱之前，及時給予人類及自由世界無言的警訊。此一警訊代價或許過高，但人類往往就是「若不付慘痛代價就是不覺醒」的動物。託天之幸！

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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