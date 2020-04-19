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自由廣場》與公衛界商榷「社交」距離

2020-04-19 05:30
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◎ 郭維雄

今年之前，「社交距離」不是常用詞，且幾乎未曾出現在公衛宣傳。新名詞難免拉長人們的學習曲線，而新詞若易生誤解，則易減損政策效果。

「社交」無非指「人與人在社會中的交際往來」。在公共空間如夜市、餐廳，互不相識者通常不會無緣無故地「交際往來」，換言之，彼此沒有「社交」。問題來了：在這種情境中，對毫無「社交」關係的陌生人應否保持「社交距離」？依照四月初頒佈的「社交距離指引」，答案是肯定的。

純就語意而言，「沒社交，仍須保持社交距離」與「沒開車，仍須保持行車距離」如出一轍。儘管如此，多數人仍能理解這個新的防疫措施。這是因為他們耐心閱聽相關說明，腦筋轉了個彎，繞過語意的怪異。值得注意的是，總是有人連送上門的懶人包也沒讀。是以，政府在宣導需要所有人儘速配合的政策時，簡短易懂的訊息仍不可或缺，而其用詞愈精準、明確、簡單，愈可避免衍生誤解與疑惑。

早在上個世紀，「社交距離」已出現在學術著作，它源自於英文的「social distance」。英美學者提到這個名詞時，通常使用人類學家E. T. Hall的定義：其中的「social」所指的範圍是彼此認識但不算親近的人們。某些實用性書籍在使用此詞時，所指的也是這種人際關係。

最初翻譯social distancing的公衛學者可能受上述出版品影響，將之譯為「保持社交距離」。武漢肺炎疫情後，香港政府在二月推出的防疫宣傳品即沿用這個譯法。三月時，這個漢文名詞陸續出現於媒體報導與維基百科，台灣官方顯然襲用既存的譯詞。

既存的未必是好的。按照美國疾管局於二○○七年公佈的「大規模流感時期之倫理指引」，「social distancing」即「減少人際接觸的頻繁與親近」，其具體措施包括取消演唱會。可見，公衛領域的「social distancing」宜譯為「保持人際距離」。

有些公衛學者如Maria Van Kerkhove認為，身體固然應保持距離，但社會關係不可疏離。他們因而主張捨棄有誤導之虞的social（社會的），改採physical distancing（保持人身距離）。

不論就語意與宣傳效益而言，「人際距離」與「人身距離」皆優於「社交距離」。敬希公衛專家於適當時機參酌。

（作者現從事寫作與翻譯）

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