新聞線上》譚德塞圖窮匕見

譚德塞說台灣人對他人身攻擊種族歧視，把網路上各種真真假假的謾罵和發洩，「乾坤大挪移」給台灣外交部，這是一種「嫁禍行為」，明顯的是政治操作。（法新社檔案照）

記者陳杉榮

世界衛生組織秘書長譚德塞以「被台灣人罵」的方式「罵台灣政府」，指控台灣對他發動種族歧視的攻擊，這是一記很賤很毒的高招，顯見「金頭腦」並不分人種膚色。做為中國的馬前卒，譚德塞攻擊台灣，就像是一幅藏著中國鋒利匕首的圖畫，往台灣身上刺來，意圖把全球對世衛防疫無能的指責，以及對中國隱匿疫情的質疑，轉移焦點到台灣頭上。

台灣人有沒有對世衛組織不滿？當然有，一個幾十年來被排除在國際組織之外的國家，怎麼可能不發出怒吼。台灣人有沒有砲轟譚德塞？當然有，譚德塞做為世衛秘書長，奉中國的指示為圭臬，深恐得罪習大大，順著中國的指揮棒處理武漢肺炎疫情，導致全球數百萬人感染，十數萬人死亡，身處疫情蔓延險境的台灣人當然看不慣，這是基本的人性。

譚德塞說台灣人對他人身攻擊種族歧視，把網路上各種真真假假的謾罵和發洩，「乾坤大挪移」給台灣外交部，這是一種「嫁禍行為」，明顯的是政治操作。在網軍東奔西突的當代，不管是台灣的網民，還是世界各國的網民，穿越國界的攻擊謾罵，早已是家常便飯，中國網軍更是強大，台灣的蔡英文政府經常被網民修理得體無完膚，還差一點失去政權。把網民等同於政府，轉嫁責任給台灣外交部，譚德塞賣力的演出，當然是奉中國指令辦事，試圖降低台灣防疫成果的對比；對於川普拒絕繼續捐助世衛，譚德塞不敢輕攖其鋒，只好遷怒台灣。

譚德塞拐彎抹角罵台灣，台灣人當然大為光火，尤其看到他仰中國鼻息的畫面，更不乏制式的情緒反應，但這可能中了圈套，而且無濟於事。譚德塞是衣索匹亞外交部長出身，有豐富的外交經驗，中國在非洲耕耘甚深，外交網絡盤根錯節，這個地盤，連美國都招架得吃力。今年的世界衛生大會，防治新冠病毒將是舉世矚目焦點，台灣的防疫成果受到國際肯定，美日歐澳等民主國家支持台灣參與世衛的聲浪必然空前的高，中國除了「一中寶典」之外，接續譚德塞的種族歧視論，動員非洲國家圍剿台灣，將是可能的發展。

再者，為了封殺台灣，世衛在中國的指導下採「兩手策略」，一方面以「一個中國」為銅牆鐵壁，一方面對台灣做出合作假動作。近日世衛對於台灣民眾集資刊登紐約時報廣告，作出十三點回應，稱數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流，又打電話給台灣中央流行疫情指揮中心，說是對台做全球疫情簡報，聽取台灣防疫經驗。這些各界認為理所當然的防疫作為，都會成為未來世衛攔阻台灣入會的堂皇藉口，台灣不可不防。

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