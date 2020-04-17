自由廣場》評「狼性思考」

◎ 林喬立

四、五年前，在香港跟幾位陸資公司的高階主管吃飯，飯局中聽到了他們所談的是「狼性思考」，而且聽起來大家都頗熱烈討論這個思考。

當下筆者腦中出現一個疑問，狼這動物，印象中，好像不是好的動物，感覺上是代表狡詐、凶狠的動物。在我們成長的環境，人們喜歡狗，因為狗忠誠。羊則是溫柔，和平的動物。貓則是安靜、清潔的動物。不論怎麼想，也不會想到用狼來描述優點。

後來特別去看書，書上說狼性「七絕」，第一絕：逮住機會，絕不手軟。第二絕：面對強敵，絕對合作進攻。第三絕：殘酷的環境前，堅韌不拔的意志。第四絕：傲視危機，危機中求生存。第五絕：多變以適應環境。第六絕：苦練制敵方法。第七絕：絕頂機警…。

很不幸的，過去這些年，台灣（綿羊般的國家）受盡了中國帶給我們的壓迫，甚至連新冠肺炎疫情下，還是竭盡所能地打壓台灣。但其實不只是台灣，只要有言論不符中國顏面或利益的，不論國內國外，中國會想盡辦法打壓這些組織或國家或個人。中國的治理，用了社會達爾文主義思維，用了狼性思考，認為國家間，是一個弱肉強食的殘酷競爭，無法適應者，就會被淘汰。也因這想法，造成了許多讓人覺得不可思議的政治事件。

此次疫情下，中國再次利用ＷＨＯ發佈有利中國言論，且打擊台灣（弱國）絕不手軟。面對美國（強國），就聯合歐亞非洲其他國家進行反制。且意圖控制各國媒體或網路宣揚防疫功績，營造強者的形象。在這些作為下，不難看出後面隱藏的就是狼性思考。

但我們當今的世界，早已脫離帝國主義的年代，全球進入科技、經濟競合的時代。災難來臨時彼此幫助，經濟上又彼此競爭合作。中國卻用狼性眼光在看待世界，弱肉強食是生存方法，故發展出具攻擊性的行為。

當今由主流國家所組成的世界，是期望和平、安全、健康的社會，也許中國弄錯了現代社會的樣貌，所以才會讓人覺得中國格格不入於主流社會中。而看此次疫情中ＷＨＯ的表現，不難看出現在的聯合國真的是「引狼入室」了。

（作者為科技公司副總經理）

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