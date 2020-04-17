自由廣場》問題在秘密備忘錄第3條

◎ 沈建德

看到台灣人募款在紐約時報刊登廣告，控訴被世衛（ＷＨＯ）拒於門外，世衛緊張立即反應，發表十三點聲明，強調，一直與台灣保持技術交流，台灣在國際衛生條例（ＩＨＲ）架構下也有聯繫窗口，可以接收資訊，也可以使用「事件資訊庫平台」（ＥＩＳ）。聽來好像受到委屈，但若看了它與中國秘密備忘錄共二十二條的條文，立刻瞭解它的真面目。

備忘錄第19條No reply should be given before contacting the Office of the Legal Counsel.這一條規定，未經法律顧問局同意，不得對台灣回覆信函等；可見延遲回信是必然的。在防疫視同作戰的急迫性之下，延遲回信等於沒有通知，其理甚明。

另外，秘密備忘錄還規定了對參與技術的台方人員須經事先過濾（20條）、台灣不得參與世衛的非政府組織會議（21條）、世衛各項會議出席人員必須事先查核，台灣不能參加（22條）等等，歧視說不完。

為何如此？因為台灣是「中國台灣省」，刊於備忘錄的第3條談到是依據聯合國2758號決議，可是這個決議只規定中國的代表權，與台灣無關，用「中國台灣省」沒有法律依據。但維基解密透露，ＡＩＴ前台北副處長葛天豪竟說，聯合國用的就是「中國台灣省」，不管台灣如何反對，世衛及會員跟著用，一點也不意外。

解鈴還是要繫鈴人。二○○七年，美國已向聯合國秘書長口頭提出九點非正式文件，否認2758號決議有台灣屬中國的意涵，潘基文也道歉了，為何我們還放著不用？

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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