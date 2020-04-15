自由廣場》中國 小心輕啟戰爭的代價

◎ 張昭仁

年初以來，中國解放軍就不斷騷擾台灣，三月中疫情正嚴重，中國軍機跨過海峽中線，啟動飛彈雷達，上星期，機隊來回騷擾。幾天前，遼寧號戰艦群經由宮古海峽與台灣東海域往南海前進，中國機艦不斷示威恐嚇，美國機艦也不示弱，神盾號飛彈戰艦行經台灣海峽，軍機不斷現身台灣東部外海。美國國防部日前警告不要誤判美軍戰鬥力，美國向誰警告？機艦想要表達什麼？而台灣從三月初，戰鬥機拂曉演習以來，空、海、陸到飛彈部隊不斷演練，任何反應遲頓的人也可看出端倪，中國在圖謀什麼？美軍在警告什麼？而台灣又在準備什麼？

不管中國圖謀的是什麼，有二個跡象，中國可能啟動戰端：

一、中國二月疫情嚴重，四月疫情稍歇，接著經濟問題嚴重，疫情與經濟問題都會撼動統治基礎，歷史上不乏案例以啟動戰端來移轉內部壓力，繼續維持統治權。如何啟動戰爭？戰爭總得有個名目，於是喊出警告「以疫謀獨」為藉口，這個藉口橫霸牽強；在中國武漢瘟疫中，台灣試圖加入WHO是基於台灣人與地球上人類健康的共同福祉，而台灣捐贈口罩也是基於人飢己飢的人道關懷，何錯之有？更進一步看，台灣何須以疫謀獨？打從歷史，北京的中共政權從沒有一天管轄過台灣，台灣是一個主權獨立的國家，捍衛台灣是捍衛人民的自由民主生活方式與自由意志，台灣從來就是主權獨立的國家，它的名字要叫台灣、中華民國或是中華民國台灣是由台灣人民來決定，與中國毫不相干。

二、現在世界列強忙著抗疫，美國航空母艦染疫停機休息，日本疫情也在嚴重之中，中國可能認為此時有機可乘，成本最小，何況想要跨越第一島鏈，不論是與美軍、日軍或台灣軍隊終須一戰，乘此機會試探一下虛實。只是啟動戰端，就得準備付出代價，就看中國準備付出什麼代價來打這一場戰爭！

啟動戰爭是兵凶之事，中國在全世界處處打壓台灣，如果一定要從軟實力之爭到啟動兵凶之爭的戰事，為了捍衛主權和自由民主價值，台灣當會竭盡全力保衛家園，而中國呢？試圖轉移內部壓力的戰爭可能輕易達成目標嗎？或者是將讓它掉入更深沉的統治危機，且讓我們拭目以待。

（作者為會計師）

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