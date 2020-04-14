TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》以工代賑 讓失業人力投入校園防疫

2020-04-14 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 陳啟濃

這學期為了避免武漢肺炎的擴大傳染，教育部史無前例延後一星期開學。各級學校為了做好校園防疫工作，照顧好師生的健康，也增加了許多人力上的需要。

筆者學校學務處原本排了二個月一大早學生上學量體溫的輪值表，現在疫情沒有趨緩，因而這幾天又有新的輪值表，到學期結束的輪值表。教職同仁們增加了工作負擔，雖然大家都願意配合，然而這跟讓老師專心教學，減少學校行政工作負擔的政策，已經大大違背。

除了一大早量體溫需要人力，學校的消毒工作，為了不影響學生上課的環境，總務處同仁都會利用下班後或是假日，到校進行消毒。我們學校有八甲地大，校園室內戶外要徹底消毒，著實要花費許多時間。

政府因為因應得宜，許多防疫物質都能充分準備，及時供應給民眾與學校所需。然而因為防疫的需要，學校的人力上，變得非常欠缺。如果能多個警衛，可維護校園安全，幫忙訪客量體溫，更可做校園消毒工作。

台灣雖然在這場災難中，是公衛與經濟政策做得最好的優等生，然而還是逃避不了失業的浪潮。大多是屬於暫時性的失業，因為全民為了配合防疫工作的需要，減少許多經濟活動，自然許多產業頓失市場，從業人員沒有收入。

政府已經提出「兆元救台灣」的口號，要用補貼的方式救濟失業民眾。筆者建議可用當年九二一地震後的「以工代賑」方式，特別是讓失業人力投入校園防疫工作。先以兩個月為期，再視疫情發展的需要停止或延續。校園的防疫工作，包括量體溫、警衛工作，以及消毒衛生的工作，如果能多個全職的防疫人力，全力投入防疫工作，不僅能讓老師專心教學，還能讓校園更安全，學生更健康。

（作者為水里國中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.