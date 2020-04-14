自由廣場》以工代賑 讓失業人力投入校園防疫

◎ 陳啟濃

這學期為了避免武漢肺炎的擴大傳染，教育部史無前例延後一星期開學。各級學校為了做好校園防疫工作，照顧好師生的健康，也增加了許多人力上的需要。

筆者學校學務處原本排了二個月一大早學生上學量體溫的輪值表，現在疫情沒有趨緩，因而這幾天又有新的輪值表，到學期結束的輪值表。教職同仁們增加了工作負擔，雖然大家都願意配合，然而這跟讓老師專心教學，減少學校行政工作負擔的政策，已經大大違背。

除了一大早量體溫需要人力，學校的消毒工作，為了不影響學生上課的環境，總務處同仁都會利用下班後或是假日，到校進行消毒。我們學校有八甲地大，校園室內戶外要徹底消毒，著實要花費許多時間。

政府因為因應得宜，許多防疫物質都能充分準備，及時供應給民眾與學校所需。然而因為防疫的需要，學校的人力上，變得非常欠缺。如果能多個警衛，可維護校園安全，幫忙訪客量體溫，更可做校園消毒工作。

台灣雖然在這場災難中，是公衛與經濟政策做得最好的優等生，然而還是逃避不了失業的浪潮。大多是屬於暫時性的失業，因為全民為了配合防疫工作的需要，減少許多經濟活動，自然許多產業頓失市場，從業人員沒有收入。

政府已經提出「兆元救台灣」的口號，要用補貼的方式救濟失業民眾。筆者建議可用當年九二一地震後的「以工代賑」方式，特別是讓失業人力投入校園防疫工作。先以兩個月為期，再視疫情發展的需要停止或延續。校園的防疫工作，包括量體溫、警衛工作，以及消毒衛生的工作，如果能多個全職的防疫人力，全力投入防疫工作，不僅能讓老師專心教學，還能讓校園更安全，學生更健康。

（作者為水里國中校長）

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