自由廣場》台師大不宜取消面試

◎ 溫順德

武漢肺炎疫情未歇，台師大兩學生確診，全校實施遠距教學，申請入學二階甄試，為避免群聚感染風險，校方取消面試筆試，改以書審資料評分，引發考生家長質疑，認為有失甄選原意，且將造成考試不公，力主採用遠距面試，各方爭論迄未稍歇。

檢視申請入學簡章，台師大四十二系組，第二階段甄試項目，音樂系採術科測驗，五系採計書審成績，其餘三十六系組中，有的是書審與面試，有的是書審與筆試，另有七個招生系組，完全不採書審成績或以面試加上筆試，或是單採面試成績，各有不同甄試方式。台師大取消面試筆試，調整學測甄試配分，二十七系學測成績，達總成績五成以上，兩系更高達七成五，儼然以學測決勝負，不利口條較佳學生，明顯造成甄試不公，台師大甄選應變方案，確有討論空間。

多元入學三大管道，各有其理念與宗旨，繁星強調平衡區域，注重考生在校成績；申請強調適才適所，著重考生多元表現；指考強調簡單一致，僅採入學考試成績。申請以多元為理念，透過甄試項目選才，各校系可決定內容，亦可自訂配分標準，藉以錄取所需學生。申請入學面試目的在於觀察學生表達，了解邏輯思考能力以及特質與價值觀，並檢核書審正確性，非其他方式能取代。甄試項目僅採書審，多元理念蕩然無存，個人申請至此又與其他管道何異？

家長要求遠距面試，台師大指教育部認為，考生面試環境有別，遠距面試易受干擾，效果可能會打折扣，恐帶來更大不公平，因此除離島學生外，不能採取視訊面試。然因武漢肺炎衝擊，各校教學超前部署，視訊設備皆經測試，學生使用視訊軟體也已達到純熟階段，不僅可以在家面試，也可選擇在校視訊，師長必將提供協助，良善場地不成問題，效果不會太差。教育部上述看法其實過於杞人憂天；台師大的言聽計從顯然也太過保守。

大學申請入學甄試費時耗力開銷龐大，向為社會各界詬病，透過視訊遠距面試實為解決問題良方。此次受到疫情波及，台師大若改遠距面試，除能測試視訊效果，亦能引領風氣之先。選擇全面採計書審反遭家長質疑，台師大選擇實不明智。

（作者為高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法