自由廣場》罷韓案如何挺過疫情？

◎ 賴以潔

「Wecare高雄」公民團體近日宣告罷韓行動更進一步，二階有效連署書為三十七萬七六六二份，遠超過二階罷免門檻，以目前狀況推算，最晚七月二十七日之前有望舉行最終投票，若同意票數超越五十八萬票，則韓國瑜將步下他花了不到一年就登上的高雄市長寶座。然而疫情當前，各種禁令管制的實施，會不會影響市民出門投票的意願？或者，群聚投票行為是否成為防疫破口？

各個民主國家一樣面臨這些問題，貿然更改選舉的日期都可能影響最終結果，因此，幾乎大部分國家都選擇避免延後。選舉投票，同時也考驗著選民對於政府的信任與對疫情的恐懼。

以近期的法國與韓國選舉為例，反映出兩種不同的狀況：

法國市長選舉第一輪投票受到疫情影響，投票率創下新低紀錄，棄權率介於53.5%到56%，比上屆市長選舉的36.45%高出許多，法國正研議延後第二輪投票。總理菲力普（Edouard Philippe）認為破紀錄的棄權率反映了民眾對於疫情的擔憂。法國至今確診累計超過五千例，逾百人死亡，民眾擔憂無可厚非，卻也顯示出疫情當前，民主實踐的兩難。

而被讚譽為遏制新冠肺炎的全球典範—韓國，國會選舉將於十五日登場，韓國當局特別舉行為期兩天的提前投票疏散人潮，並設置八個指定投票所供超過三千名肺炎患者及醫護人員投票，避免交叉感染。另外，現場嚴格執行消毒、量體溫，民眾也被要求戴口罩、洗手並戴上手套。對於居家檢疫、自主隔離中超過四萬名選民，韓國正研議如何投票，消息指出，可能讓隔離選民於十五日晚間六時，原定投票所關閉後再行投票。

反觀台灣，因應措施相對嚴格，中選會主委李進勇表示依照「傳染病防治法」規定，居家隔離、檢疫者都不能去投票，等同直接剝奪選民投票權，屆時疫情的發展若使投票人數下滑，恐將嚴重衝擊罷免案。未來民眾究竟該如何面對大型群聚活動，政府又應祭出甚麼措施與禁令防堵疫情，值得深思。

我們除了祈禱疫情盡快過去，考量高雄公民投票權利，中央及地方政府應借鏡他國前車之鑑，積極擬定投票防疫措施，或者思考遠距投票可能性，才能讓台灣引以為傲的民主價值不要淹沒在疫情的恐懼之中。

（作者為政治大學傳播學院研究生，彰化縣民）

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