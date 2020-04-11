自由廣場》一帶一路121億美元與譚德塞

◎ 陳建志

這兩天WHO秘書長譚德塞忽然張口亂咬人，在公開的國際記者會上失格地把台灣扣上歧視黑人的帽子。但明眼人都看得出，譚德塞此舉是想將美國總統川普近日對他所領導的WHO只會討好中國導致疫情在初期擴散全球的嚴厲指責所帶來的壓力轉嫁至台灣身上。其次，刻意挑選種族歧視這個話題，可提高非裔美國人在總統大選前對川普的不信任度，好順便在美中競爭中替中國助攻。

從今年二月初疫情開始時，台灣人便對譚德塞的連篇謊話並不陌生。但一位堂堂留學英國的醫學博士為何會從一位懸壺濟世的醫者變成今日這副德性？主要原因就是他在擔任衣索比亞的外交部長（二○一二年~二○一六年）期間，主導了衣國加入中國「一帶一路」計畫，並促成衣國政府繼續接受來自中國的龐大金援（自二○○○年至今，中國所提供給衣國的貸款已達一二一億美元）。

但中國金援不是無償的，那是一種受惠國（衣索比亞）必需拿國家建設來抵押的貸款，表面上的目的是用來投入各種大型基礎工程，特別是交通建設，但從工程項目到負責施工的廠商，以及建設的原料，其實都得接受中國政府的建議與主導。於是就在譚德塞擔任衣國外交部長任內，中國幫衣國蓋了一條從首都連接至鄰國吉布地多哈雷港的鐵路，它能將內陸國衣索比亞的貨物直接載運至吉布地的出海口；但真正的目的是便於中國可以一次掌握位於吉布地西邊的衣索比亞、南邊的索馬利亞，以及北邊的厄利垂亞這四個東非國家。

而吉布地則是另一個已被中國「一帶一路」計畫攻陷的國家，還是中國目前在海外唯一設有軍事基地的國家，以利控制由地中海進入紅海後，再進入阿拉伯海的航運要衝。

這樣大家應該很清楚譚德塞的角色了吧！簡單的說，就是他在擔任衣索比亞外交部長的任內，幫了中國在非洲擴張勢力這個超級大忙，接下來中國就拱他擔任WHO的秘書長以做為回報。

譚德塞的失格從來不是因為他的黑色皮膚，而是他的心打從和中共合作起的那刻就已經變成黑色了！而台灣與疫情重災區的歐美各國才是譚德塞在偏袒中共惡行下，受到疫情資訊歧視的受害者。

（作者為前野百合學運文宣組召集人，現服務於資通訊產業）

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