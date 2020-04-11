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自由廣場》科研國家隊 四點建議

2020-04-11 05:30
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◎ 謝睿哲

「科技預算」是國家推動「科技政策」最重要的預算來源。中央各部會每年皆會向負責「科技預算資源分配」的行政院科技會報辦公室提出不同的「科技計畫」，以期推動各自著重的科技政策目標。然而，若從科技預算的分配，到科技計畫審核標準，再到成果管考，最後到成果共享，筆者皆認為有許多可改善之處。

建議一：保障每年預算成長比例，維持科研能量

台灣自許為「科技島」，但每年的「科技預算」並未具體保障年成長比例。雖然以近十年來看，科技預算每年皆是呈現「上升」趨勢，但從一○六年起至今是因為第一期（四年）前瞻基礎建設計畫的挹注，否則科技預算真的難保正成長。因此，政府若展現大舉推動「科學技術」的決心，仍應於《科學技術基本法》第三條明訂與國內生產毛額相應之成長比例。

建議二：提升跨部會合提計畫比例

科技日新月異，跨領域、跨合作早已成為趨勢。以近期武漢肺炎防疫來說，在「快篩」、「疫苗」及「藥物」研發上，擴及的部會至少就有衛福部、經濟部、中研院及科技部。再以政府近年來提及的5+2產業創新，包括「綠能科技」、「新農業」等，皆屬跨部會的計畫項目。不過攤開近三年的科技計畫，無論從「計畫數量」或「計畫金額」來看，跨部會合提計畫佔比皆不超過十六％。因應科技趨勢，跨部會合提計畫有其必要被保障。

建議三：計畫成效難追蹤，成果管考遭質疑

各部會向科技會報辦公室提出科技預算時係採「計畫模式」進行，但在預算書中主計單位卻是以「預算科目」編列，這將造成科技計畫與預算科目難以對應，導致後續計畫成效難追蹤，計畫管考遭質疑。科技計畫經費與預算科目應採「一對一」，才能清楚掌握科技預算應用之情形。否則，無法說服大眾科技預算分配之合理性。

建議四：建立計畫成果共享平台

每年各部會執行完的科技計畫成果，目前並未有一個統合的共享平台。這也將造成研究者難以立即掌握不同科研研究方向與主題，喪失第一時間「合作」及「整合」的機會。若「開放資料」是政府重要的方向，顯然在科技計畫成果上還有很大進步的空間。

（作者為國會法案研究助理，台中市民）

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