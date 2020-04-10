新聞線上》誰在扯口罩國家隊後腿

記者陳杉榮

蔡英文總統四月一日宣布我國捐贈一千萬片口罩給美國、歐盟及邦交國防疫，外交部昨也宣布再捐六百萬片給新南向等相關國家，這是台灣在武漢肺炎蔓延期間的一點「義舉」，也是各國口罩荒的「及時雨」，獲得歐盟主席馮德萊恩及美國國務卿龐皮歐等發文感謝，「防疫外交」稍有突破，難能可貴。在產能擴增的前提下，台灣還可以持續捐輸，發揮善念，為全球防疫盡點心力。

口罩是一項醫療戰略物資，輕便不佔空間，易於儲藏囤積轉賣，口罩的生產技術門檻不高，先進國家原有的生產線大多轉移到中國。財政部統計，二○一九年台灣的口罩產能一日為一八八萬片，主要出口日本，中國日產能達八百萬片。台灣對中國出口一百八十五萬片口罩，從中國進口了四億片口罩。台灣的口罩依賴進口補足需求，中國則是全球最大的口罩製造國。

一月二十三日中國宣布「武漢封城」，顯示武漢肺炎疫情事態嚴重。行政院長蘇貞昌隨即於一月二十四日宣布「口罩停止出口一個月」，美其名是「超前部署」，實則是醫療戰略武器受制於人說不出口的一種無奈，卻遭國內許多人誤解。禍福相倚，口罩不足改變了「遊戲規則」，政府了解醫療物資必須在國內製造，經濟部長沈榮津憑藉老經驗很快的組成了「口罩國家隊」，現在產能一千五百萬片，朝日產二千萬片邁進，豐沛了口罩這項戰略物資，也提供國家「防疫外交」之用。

看到中國大媽大嬸在疫情期間各國大肆掃貨囤積，以及歐美等先進國家疫情猛爆卻缺乏口罩等醫療物資的慘狀，蘇內閣的「口罩國家隊」確有先見之明，我國捐贈口罩支援國際社會防疫，展現了台灣人的善念。口罩的成本對每個人來說，幾乎微不足道，別說以往台灣對中國汶川大地震、日本三一一大地震等各項捐輸，近日義大利神父呂若瑟為故鄉疫情求援募款，六天之間善款達一億五千萬元，顯見善念無國界之分。

可惡的是，早已淪為「汪洋化」的部分輿論打手，竟以陳建仁、蘇貞昌、陳時中等防疫團隊為箭靶，雞蛋裡挑骨頭，亦步亦趨緊跟中共大外宣的腳步，不管三七二十一，抓著就是一陣痛打，陳建仁副總統批判專聽中國指揮的世衛組織秘書長譚德塞成事不足敗事有餘，他們攻擊陳建仁；肺炎發生於武漢，稱為武漢肺炎，他們和中國同一口徑，說這是仇中。口罩外交有成，他們就攻擊蔡英文「打腫臉充胖子」，揶揄蘇貞昌「暗中留一手」。中國阻撓台灣加入世衛組織，他們說別想操弄肺炎外交，不會讓民進黨當局得逞。這些人安全健康的躲在國家防疫團隊堅守的城寨裡面泡茶觀天，卻照單全收城寨外敵人的文宣，回頭破口大罵民進黨，真是可恥，令人厭惡！

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