自由廣場》從末日博士談台海熱戰

◎ 黃天麟

近日來蘋果、中國等媒體未知何故，在武漢疫情肆虐全球之際，大談「台海熱戰」，旺報也加入報導說，美已陷泥淖，可適度對台動武，台海會一戰嗎？末日博士魯比尼（Roubini）近日也預測武漢疫情帶給全球經濟災難，中國政府需要替罪羔羊，可能會在台灣、香港或越南製造爭端，只要在台海發生一次意外，就會看到軍事行動爆發。

筆者最近也一系列介紹了中國張牙舞爪、爭取世界霸權的事跡，並把當今美國推動的印太戰略與戰前的ＡＢＣＤ包圍陣比擬。只是會不會如魯比尼所言「疫情」惡化會導致台海危機？一來台灣從未是中國之領土（註：曾經是清帝國殖民地但非中國），二來武漢肺炎發源地就是中國，何來抓替罪羔羊之正當性？ 但以當今北京政權之領導方向及國家目標言，台海一戰又可能是難以避免的將來。因為綜觀人類歷史，尚未發現不經大戰而自棄霸權的例子。

今年二月二十九日美國與阿富汗塔利班簽署「全面和平協議」，決定由阿富汗撤軍，國內親中媒體即嚴厲批評，要求小英政府務須了解美國永遠是以自身利益為優先，一旦需要改變政策，犧牲朋友是常態。

美國不可靠嗎？美國為了阿富汗駐軍十八年之久，仁至義盡，問題在阿富汗本身無能的政府。且阿富汗多山的地形本就不利於現代化軍隊發揮戰力。從亞歷山大帝開始，凡是想征服阿富汗的帝國都沒有好下場。

但南海、台海就不同了。如果說地球是平的，台灣、東海、南海才是真正的平，沒有可掩蓋軍隊的叢林與崎嶇無盡的山岳。以當今的戰備，中國絕非美國之對手。如果真的有一天中國瘋了，偷襲美軍或武力攻打台灣發動第三次大戰，那才是人類的罪人，也是「中華」民族的罪人。

台海大戰會不會爆發，海峽會不會成為中國陸海空將士葬身之地，繫於北京領導人之一念，「台灣是中國的一部分」、「祖國統一是神聖的使命」等，這些魔咒不除，台海大戰即使不是現在，不久的將來必不能免。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法