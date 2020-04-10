自由廣場》「罷韓」是憲法公民權利 不能被宣告假處分

◎ 林憲同

選舉權及罷免權都是憲法位階的公民權利，不能成為行政訴訟法上保全程序的訴訟標的(例如：行政假處分)。因此，韓國瑜市長委任律師對中央選舉委員會提起「『定暫時狀態』停止罷免投票」的行政假處分，這是「『訴訟標的錯誤』的實體無效之訴」。抑者，韓國瑜不以高雄市選委會做為假處分被告而以中央選委會做為被告，更是構成「『當事人不適格』的程序性錯誤」。以上兩點都將構成台北高等行政法院不予審查假處分聲請的駁回理由。以下分別說明之：

首先，選舉、罷免、創制、複決是憲法第17條及第12章第129條到第136條規定的公民權利。憲法第133條規定：「被選舉人(當選人)得由原選舉區依法罷免之」；「罷韓」就是憲法賦予高雄市民對韓國瑜市長實施憲法位階的公民權利行為。依照公職人員選舉罷免法第75條到第92條規定，罷免是由原選舉區的選舉委員會實施之(本案是高雄市選委會)。基於憲法第23條的憲法羈束原則，立法者在選罷法制定時，對於選舉或罷免所發生的訴訟，都只規定法院的事後審判(例如：「罷免案通過或否決」的無效或撤銷之訴)；反之，本法並未規定實施「『事前』假處分」的保全程序。非常簡單的說:韓國瑜當選了，高雄市民並未對他提起當選無效訴訟，市民只能等待韓國瑜就職任滿一年後，另舉其他事由(不必涉及「刑事犯罪」)暨另循罷免程序透過公民連署而對韓國瑜提起罷免投票。此時，公職人員選罷法並未對高雄市民所發起的「『罷韓』投票」，賦予韓國瑜可以對罷韓團體、高雄市選委會或中央選委會做為假處分被告，於今日此時具狀向行政法院聲請「『暫時停止罷免投票』的行政保全處分」。因為：在行政訴訟法制上，提起假處分的原告(韓國瑜)必須對選務機關及高雄市民有可以立刻同時提起的本案訴訟存在(選罷法第124條的「『罷免案通過』之無效或撤銷訴訟」)；否則，法院就可以「『欠缺權利保護要件』之訴訟標的不存在」而立刻裁定駁回韓國瑜的假處分聲請案！

其次，本件罷韓行動是由高雄市民在高雄市依照選罷法第75條規定向高雄市選委會提出暨依同法第79條由高雄市選委會踐行「罷免案是否成立之『行政審查行為』」。是則，「罷韓案」連署名冊是否偽造？暨「罷韓案」是否宣告成立？韓國瑜如認本案涉有爭議，此時，韓國瑜都必須隱忍到高雄市選委會對於「『罷免投票公告通過』之日起30日內」，才能以「『罷韓』提議領銜人」做為被告向高雄地區管轄法院(民事法院或行政法院)，提起「『罷免通過案』無效或撤銷之訴」；反之，憲法及選罷法都未賦予韓國瑜可以在高雄市選委會尚未宣告「『罷韓案』通過」的今日此時，大老遠的僅以中央選委會做為被告而跑來台北向台北高等行政法院提起所謂的「罷韓案『假處分』」，請求台北高等行政法院以裁定對中央選委會做成「『暫時停止』罷韓程序」云云(例如：禁止選委會公告罷韓案成立暨定期進行投票)。試問：本件罷韓案的審查人及公告人都是高雄市選委會，韓國瑜的律師逕列中央選委會做為被告，焉非找錯對象告錯人的「『被告』當事人不適格」！

在此全民共同防疫期間又看到了「罷韓案」的法律性錯誤紛擾，爰提筆論述如上。

（作者為律師，新北市民）

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