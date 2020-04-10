自由廣場》韓營寄望「忠黨愛國」的法官？

◎ 凌博志

第二階段的罷韓連署終於在紛擾中獲高雄市選委會審核過關，沒想到這廂才讓罷免成案，那廂自己人卻不認帳，既告第一階段的建議連署偷跑違法，要求法院停止執行，又告罷韓四人組和中央選委會主委偽造文書，讓本已沉寂在防疫聲浪中的罷韓案，再度受到矚目。

罷韓起始於去年四月，韓的市長寶座還未坐熱，就表態yes I do競選總統背棄市民，繼在議會無腦應詢瘋狂露餡後，罷韓聲浪四起，原本各立山頭的四君子迅即串聯整合，隨著總統大選升溫，韓不堪聞問的過往、失格失德的行徑及對罷韓團體的諸多挑釁和輕蔑，更讓去韓罷韓成為多數高雄市民的共識。

罷韓行動早在韓登記黨內總統初選後就開始籌劃，罷免提議也在韓就職滿一年前即展開連署，韓指控罷免提前偷跑，看似成理，但選罷法第75條只規定「就職未滿一年不得罷免」，禁的僅止「提議」，並不及於提前籌備、部署或展開連署，這次罷免提議（連署書）是在去年韓任市長滿一年後的十二月二十六日提出，並經市選委會嚴審嚴核通過，如果有所謂「偷跑」，韓營為何悶聲不語？是自己人的選委會主委陳雄文又怎會准其過關？何況第二階段百分之十的公民連署也已在陳雄文百般挑剔中通過，韓的人馬忽然吃了「反悔藥」跳出來嚷嚷已跑完的程序不算，還要求不能進行最後階段的罷免投票，不知所憑為何？

韓營也許會援引行政訴訟法第116條聲請假處分阻擾罷韓投票，但茲事體大，事關公益，就憑前市府發言人王淺秋的濫情喊話就能說服法官？

或許韓營存有一個不能明講的「寄望」，台北高等行政法院不是有許多「忠黨愛國」的法官乎？黨產會一堆追討黨產的處分，碰到他們幾乎全都「停止執行」，如果「交上好運」，也被停止執行，韓國瑜不但免於被罷，說不定還能混滿任期呢？

（作者為前高雄地檢署檢察長）

學學黃國昌！

◎ 蔡美珠

高雄市民發起罷免市長韓國瑜活動，第二階段連署完成查對過關，韓陣營立即赴台北高等行政法院呈狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票，主要訴求為罷免連署「偷跑」，連署合法性存在重大法律爭議。

其實，韓國瑜應該學學黃國昌！黃國昌是在二○一六年二月一日才就任立法委員，然而北北基安定力量聯盟二○一六年十二月二十四日就在汐止火車站發起罷免連署，收集逾三千份連署書，請問這樣有滿一年才開始連署嗎？但是人家黃國昌坦然面對罷免案！最後投票結果沒有通過。

記得韓市長去年九月十三日晚在直播上表示，高雄市長才做三、五個月就提出罷免，為什麼不從我在娘胎裡就罷免我？「這些人完全以為韓國瑜是小孬孬，我是開大門走大路，你要罷免放馬過來，我做得不好自己會簽！」因此呼籲韓市長，應該坦然面對罷免案，讓市民決定你的去留。

（作者為退休教師，新北市民）

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