自由廣場》謹慎應對大國角力

不只是譚德塞潑婦罵街

◎ 張勳慶

加拿大人發起罷免世衛組織秘書長譚德塞已經有五十萬人連署，還有美國揚言要調降對該組織的補助經費，外加美國在新冠肺炎下表態要讓台灣加入世衛，還有日本高官痛批ＷＨＯ可改名為ＣＨＯ下，譚德塞也在日前重砲對準台灣，指控對其進行人身和種族惡意攻擊，外交部知情下不去制止。

譚德塞此舉，除了個人情緒外，應是中國面對許多國家對世衛不滿，還有譚德塞一再自喪專業客觀角色，以及台灣得到許多國家同情和支持重返世衛的壓力下，運用代理人展開反撲。中國已成功爭取到非洲國家結盟，認為中國是可以替他們走出西方和白人世界長期操控與殖民的靠山。大國角力，把台灣當成一張牌來打，絕非台灣駐德代表所言：譚德塞要挫屎這般簡單。

其次，譚德塞有中國在背後下指導棋，而且手段更高更毒，利用有色人種長期以來在美國受到歧視的情緒來攻擊台灣，同時反擊美國，這些「連環計」，才是我們政府要注意和破解之處。包括美國若真的減少對世衛捐款，在ＷＨＯ內勢力減弱，加上中國不斷錢洗聯合國組織，台灣會不會更不容易回到世衛呢？

這場因新冠肺炎而起的兩岸冰層加厚，以及中美大國過招，可能也是我們國人與政府在不滿譚德塞猛抱北京大腿時，應該高度警戒，千萬別只單純以為譚德塞潑婦罵街而已！

（作者任職文教機構，新北市民）

譚德塞的三個動機

◎ 方復權

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，面對全球主要國家批評他處理冠狀病毒防疫不當，突然在記者會上指責台灣過去三個月以來對他人身攻擊與誹謗、稱他為黑鬼，甚至於有死亡威脅，更直接點名我國外交部長。他還打群眾戰，表示當黑人以及非洲族群被侮辱時，再也不能忍受，連續講了好幾次「夠了」（enough）。對此，外交部已強烈表示遺憾與抗議，要求譚德塞應立即更正其毫無依據的指控，並向台灣道歉。

譚德塞此舉應該有三個動機：一、轉移他被會員國批評防疫失職，甚至於要求下台的焦點。二、抹黑台灣，讓目前支持台灣加入ＷＨＯ的聲浪減緩。三、用種族歧視的烏賊手段，掩蓋台灣防疫的超優表現。

譚德塞自冠狀病毒爆發以來的親中談話，到今天批評非世衛組織成員、防疫工作舉世讚賞的台灣，不僅無事生非，造謠中傷，其居心叵測與懦弱，簡直讓其母國衣索比亞與世界衛生組織一同蒙羞。

（作者業國際貿易，台中市民）

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