TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》謹慎應對大國角力

2020-04-10 05:30
Facebook Twitter LINE

不只是譚德塞潑婦罵街

◎ 張勳慶

加拿大人發起罷免世衛組織秘書長譚德塞已經有五十萬人連署，還有美國揚言要調降對該組織的補助經費，外加美國在新冠肺炎下表態要讓台灣加入世衛，還有日本高官痛批ＷＨＯ可改名為ＣＨＯ下，譚德塞也在日前重砲對準台灣，指控對其進行人身和種族惡意攻擊，外交部知情下不去制止。

譚德塞此舉，除了個人情緒外，應是中國面對許多國家對世衛不滿，還有譚德塞一再自喪專業客觀角色，以及台灣得到許多國家同情和支持重返世衛的壓力下，運用代理人展開反撲。中國已成功爭取到非洲國家結盟，認為中國是可以替他們走出西方和白人世界長期操控與殖民的靠山。大國角力，把台灣當成一張牌來打，絕非台灣駐德代表所言：譚德塞要挫屎這般簡單。

其次，譚德塞有中國在背後下指導棋，而且手段更高更毒，利用有色人種長期以來在美國受到歧視的情緒來攻擊台灣，同時反擊美國，這些「連環計」，才是我們政府要注意和破解之處。包括美國若真的減少對世衛捐款，在ＷＨＯ內勢力減弱，加上中國不斷錢洗聯合國組織，台灣會不會更不容易回到世衛呢？

這場因新冠肺炎而起的兩岸冰層加厚，以及中美大國過招，可能也是我們國人與政府在不滿譚德塞猛抱北京大腿時，應該高度警戒，千萬別只單純以為譚德塞潑婦罵街而已！

（作者任職文教機構，新北市民）

譚德塞的三個動機

◎ 方復權

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，面對全球主要國家批評他處理冠狀病毒防疫不當，突然在記者會上指責台灣過去三個月以來對他人身攻擊與誹謗、稱他為黑鬼，甚至於有死亡威脅，更直接點名我國外交部長。他還打群眾戰，表示當黑人以及非洲族群被侮辱時，再也不能忍受，連續講了好幾次「夠了」（enough）。對此，外交部已強烈表示遺憾與抗議，要求譚德塞應立即更正其毫無依據的指控，並向台灣道歉。

譚德塞此舉應該有三個動機：一、轉移他被會員國批評防疫失職，甚至於要求下台的焦點。二、抹黑台灣，讓目前支持台灣加入ＷＨＯ的聲浪減緩。三、用種族歧視的烏賊手段，掩蓋台灣防疫的超優表現。

譚德塞自冠狀病毒爆發以來的親中談話，到今天批評非世衛組織成員、防疫工作舉世讚賞的台灣，不僅無事生非，造謠中傷，其居心叵測與懦弱，簡直讓其母國衣索比亞與世界衛生組織一同蒙羞。

（作者業國際貿易，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.