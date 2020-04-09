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自由評論網 > 言論

新聞線上》從呂若瑟神父募款看台灣和中國

2020-04-09 05:30
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記者莊榮宏

義大利神父呂若瑟募款的故事，讓世界看見台灣人有恩必報的特質；若要認真問，橫亙在兩岸之間的最遙遠距離是什麼？很令人吃驚的是並非台灣海峽，而是兩岸人民對人的基本態度不同。

台灣人通常是與人為善，對方若有善意回應，台灣人會繼續給予，形成善的循環。反之，對方若是恩將仇報，台灣人也會覺醒，不再作憨人。

譬如二○一一年日本發生大地震，台灣民間捐出六十八億台幣，是世界之最，日本官民不斷道謝，台日形成善的循環。

最近因疫情議題，國內的親中派罵台灣只對歐美好，唯獨對中國不好。問題是，台灣有對中國不好嗎？

二○○八年中國汶川大地震，台灣民間捐款五十億，政府也捐了廿億，總額比捐給日本還多，但台灣得到什麼回報？得到永無止盡的打壓，得到中共軍機軍艦繞台，得到被趕出一切國際組織，還得到共軍恐嚇「留島不留人」。

應該是中國對台灣不好才對吧，習近平掌權以來，對台灣追殺最徹底，即使這樣，在中國東航班機載運第一批滯留武漢的台灣人回台時，台灣也試著捐贈一萬件防護衣給中國，奈何東航沒有收下，但台灣誠意已盡，到底還要怎樣做，親中派才會滿意？

每個國家與他國打交道，各有其運用的博弈理論。中共利用市場和工資為誘餌，為中國博取最大利益，並且「毫不在乎對方的感受」。台灣的條件遠不如中國，但在信用和道德的利基卻獨樹一幟，在經濟榮景時，這個優勢難以凸顯，但在武肺疫情蹂躪全球時卻異軍突起，博得各國好評。

國家論交的博弈模型，也和各國的民情呼應。台灣呈現的正是「與人為善」，在人家「最需要的時刻」提供口罩，傳遞友誼；中國則是反其道而行，在人家「最脆弱的時刻」利用疫情趁火打劫、落井下石。

各國和台灣打交道得到的是互利，和中國打交道得到的只有不利。

通過武肺疫情，台灣被看見小而美、小而良善、小而兼善天下；中國則坐實大而霸、大而自私、大而不管別人死活。

不必等到疫情結束，台灣利人利己的博弈理論已獲得各國爭相擁抱，中國損人利己的博弈理論則遭各國憤恨唾棄。

所以，台灣人實在沒必要計較十四天領九個或十個口罩，須知優質國家的背後必有優質人民支撐。

也所以，印度打算向中國索賠廿億美元（台幣六百億）；美國打算向中國索賠兩兆美元（台幣六○五兆）；英國打算向中國索賠三千五百一十億英磅（台幣十三兆）。

隨著疫情奪走的人命越來越多，隨著各國人民的傷心指數不斷攀高，向中國索賠的國家必將增多，中國將面臨慈禧太后支付庚子賠款以來最鉅額的國際賠款，它足以使中國破產。

對中共損害最小的，就是將罪責歸咎於個人，由他承擔全部責任，以保全中共政權不墜及中國經濟不破產；畢竟，習近平再怎麼偉大，也絕對比不上整個中國和中共政權的未來重要。

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