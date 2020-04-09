自由廣場》談因應中國「撞船」

◎ 張豐麟

據《路透》報導，中國籍船隻繼連撞日本護衛艦島風號及我國金門海巡隊海巡艇後，四月二日在西沙群島一艘越南籍漁船也遭到中國海上偵察船撞沉，越南政府隨即對中國政府提出正式抗議。

我國國防安全研究院在最新報告中指出，未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用的「灰色地帶衝突」，將是台灣國家安全的新挑戰。因為中國若以大量漁船或偵察船接界我方外、離島海域，夾雜海警或海軍船艦，雖然我方海巡署出面執法有正當性，但恐怕力有未逮；但以海軍對應，則會被指為挑釁或升高對立，賦予中國製造衝突的機會。

民進黨立委鍾佳濱曾於「國防產業發展條例草案」公聽會呼籲，要讓退役的反潛機S-2T重出江湖，成為海巡署的「海洋監視機」，其實有其價值存在且不乏實際案例。

西班牙海軍及造船大廠Navantia合作的Avante系列艦艇，透過高度的模組化設計，從三百噸級的Avante 300、七百噸級的Avante 700、一千四百噸級的Avante 1400、二千二百噸級的Avante 2200到三千噸級的Avante 3000一應俱全，依據不同的模組可以做為海巡署的近岸巡邏艦、海軍的作戰艦、海關的支援艦及國科會的研究船等。因為系統架構相同，大幅縮短船員的適應期間，讓海巡署夢寐以求的「平戰轉換」功能無縫銜接，堪稱經典。西班牙本國即採購了四艘Avante 1400近岸巡邏艦、四艘Avante 2200遠洋巡邏艦及六艘Avante 3000支援艦。

反觀台灣，新造沱江艦為鋁合金結構不耐衝撞，而錦江級噸位又過小，實有重新思考二級艦換裝的必要。妥善運用現成產品提高自動化盡量減少人力需求，對台灣來說是非常重要卻不受重視的一環。尤其二○一八年進入「全募兵時代」，如果汰換六艘老舊燒鍋爐的濟陽級，由新式高度自動化的二代二級艦代替，依原本規劃的十六艘二級艦可以減少海軍近四千名募兵的壓力與成本，遑論一千五百噸級「鋼製」海軍與海巡署共用船體，在離島掃蕩中國非常規的武力「灰色地帶衝突」的效益，再加上直升機起降平台與海軍共用設計，更是一勞永逸解決航空器落艦及駐艦的認證困擾，可說是一石三鳥，也是最為節省有限國家預算的策略！

（作者為大學教職員工，台中市民）

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