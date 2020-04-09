自由廣場》口罩漂亮妳的臉 心理學家說是真的

◎ 范姜提昂

武漢肺炎蔓延以來，證實了郭董名言「魔鬼藏在細節裡」。無論公共衛生理論會如何解析，至少大走勢很清楚，越是缺乏或拒斥「個人防疫裝備」的國家，疫情上升角度越大，其中爭議最大者莫過於，取得相對容易、成本相對低廉的口罩。

歐美「只有病人、壞人才戴口罩」的觀念，不知起於何時，但顯然根深柢固，且深到幾乎已經成為「歐美社會集體潛意識」的地步。上月底，惡名昭彰的世衛組織還說「沒有具體證據顯示，大眾戴口罩有任何潛在好處」。

雖然近來，拒斥口罩的大風向有所改變，但西方人嫌棄口罩的表情，仍然是揮之不去的媒體印象。不過，本文首先要向全世界醫護將士，因為長時間戴口罩，以致留下深深的壓痕血跡，表示不捨與感激。當然，醫護不會排斥口罩。

這裡要談的是普羅大眾，尤其是女性，特別是歐美女性。這個理論被提出，雖然不是很正式、很學術，但每個人都可以隨時驗證，是否為真？根據前年二月廿一日自由時報報導：日本富士電視台節目《summers的神疑問》針對「女性戴上口罩為何變得更可愛」進行實驗與分析。節目在街上找到一百位戴著口罩，且願意接受街訪的女生。

她們先是回答為何戴口罩？答案不外預防感冒或已經感冒之類，接著，主持人提出「脫下口罩」的要求，結果，只有四十五位女生願意在攝影機前脫下口罩。令人驚訝的是，據網上流傳的YouTube相關影片顯示，觀眾反應一面倒，認為女生戴上口罩真的比較美，甚至有人誇張地說，看到第三個女生脫下口罩時，因為與想像的落差太大，差點昏倒！

後來，節目訪問了東京立正大學心理學教授內藤誼人，他分析：女生戴上口罩之所以會被認為變美，主要是因為「人類大腦會自動對看不到的部分進行補完」，而有關這項本能，內藤教授提到「理想化」這個心理學名詞；換句話說，觀察者會往「美」的方向，自行修補被口罩遮掉的部分。此外，太陽眼鏡與圍巾也有相同效果，會自動將女生的容貌「理想化」。

據報導，已經有歐洲時尚名牌投入口罩生產，不過仍不脫時尚精品本色，太精緻、價太高，怕只能典藏，無法普及。其實重中之重在於，歐美女性當重新定義口罩：它不僅捍衛妳的健康，它也會理想化、漂亮妳的臉！

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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