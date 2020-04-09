TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》口罩漂亮妳的臉 心理學家說是真的

2020-04-09 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 范姜提昂

武漢肺炎蔓延以來，證實了郭董名言「魔鬼藏在細節裡」。無論公共衛生理論會如何解析，至少大走勢很清楚，越是缺乏或拒斥「個人防疫裝備」的國家，疫情上升角度越大，其中爭議最大者莫過於，取得相對容易、成本相對低廉的口罩。

歐美「只有病人、壞人才戴口罩」的觀念，不知起於何時，但顯然根深柢固，且深到幾乎已經成為「歐美社會集體潛意識」的地步。上月底，惡名昭彰的世衛組織還說「沒有具體證據顯示，大眾戴口罩有任何潛在好處」。

雖然近來，拒斥口罩的大風向有所改變，但西方人嫌棄口罩的表情，仍然是揮之不去的媒體印象。不過，本文首先要向全世界醫護將士，因為長時間戴口罩，以致留下深深的壓痕血跡，表示不捨與感激。當然，醫護不會排斥口罩。

這裡要談的是普羅大眾，尤其是女性，特別是歐美女性。這個理論被提出，雖然不是很正式、很學術，但每個人都可以隨時驗證，是否為真？根據前年二月廿一日自由時報報導：日本富士電視台節目《summers的神疑問》針對「女性戴上口罩為何變得更可愛」進行實驗與分析。節目在街上找到一百位戴著口罩，且願意接受街訪的女生。

她們先是回答為何戴口罩？答案不外預防感冒或已經感冒之類，接著，主持人提出「脫下口罩」的要求，結果，只有四十五位女生願意在攝影機前脫下口罩。令人驚訝的是，據網上流傳的YouTube相關影片顯示，觀眾反應一面倒，認為女生戴上口罩真的比較美，甚至有人誇張地說，看到第三個女生脫下口罩時，因為與想像的落差太大，差點昏倒！

後來，節目訪問了東京立正大學心理學教授內藤誼人，他分析：女生戴上口罩之所以會被認為變美，主要是因為「人類大腦會自動對看不到的部分進行補完」，而有關這項本能，內藤教授提到「理想化」這個心理學名詞；換句話說，觀察者會往「美」的方向，自行修補被口罩遮掉的部分。此外，太陽眼鏡與圍巾也有相同效果，會自動將女生的容貌「理想化」。

據報導，已經有歐洲時尚名牌投入口罩生產，不過仍不脫時尚精品本色，太精緻、價太高，怕只能典藏，無法普及。其實重中之重在於，歐美女性當重新定義口罩：它不僅捍衛妳的健康，它也會理想化、漂亮妳的臉！

（作者為資深媒體及廣告工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.