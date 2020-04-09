社論》民間愛心滿載 政府速建口罩捐外渠道

台灣啟動首波國際援助行動，將捐贈1千萬片口罩給歐美12國與15個友邦。（取自外交部推特）

蔡英文總統在一日宣布對外捐助一千萬片口罩等醫療物資，國際正面回響大，認為被世界衛生組織排除在外的台灣，不僅防疫成績有成，亦能展現人道救援力量。一場武漢肺炎，讓全世界更看到台灣。

在口罩國家隊的全力生產下，台灣口罩日產量已達一千五百萬片，預計月底朝兩千萬片的目標挺進。從今天開始，口罩實名制也將增為每位成人十四天發放九片，國內供應逐漸充沛。

政府從疫情伊始禁止口罩出口，同時增產口罩，現在不但增加民眾購買片數，提供醫療人員備用容量，也開放可以寄送口罩給居住海外配偶或二親等內親屬，還行有餘力貢獻國際社會。這過程就是行政院長蘇貞昌在立法院答詢所強調：「政府對每一片口罩，都非常認真嚴謹使用。」

台灣不僅是世界公民，更要做負責任的世界公民。不是像中國，隱匿疫情在先，再放人播毒禍害世界，然後又「甩鍋」栽贓病毒來自他國。為承擔責任，台灣繼宣布捐助美國、歐洲及邦交國一千萬片口罩後，也將進一步提供一百萬片給新加坡、印尼、印度等新南向國家。這除了顯示還有許多國家面臨口罩荒外，也說明台灣可以做得更多，貢獻國際社會。

除政府對外捐助口罩外，民間團體也開始發起「我夠用、支援你」行動，盼民眾能將有餘裕的口罩捐出，協助國際醫護人員。

立委即建議，如果有兩成國人同胞響應，十四天的九片口罩只用掉一半的話，另並改以戴布口罩或是乾蒸法延長使用，台灣就可以騰出「每週」約一千萬片口罩協助國際醫護人員。立委另建議，政府應在網路上增列捐助欄位。

換言之，如果政府與民間齊心努力，以目前口罩日產量達一千五百萬片計算，台灣一個月至少有四億多片的口罩產能。這段時間再對外捐出四、五千萬片口罩，在總量上仍足以供應國內需求。

國內口罩的分配採取實名制，配給數量是固定的，但每一位國人對口罩需求卻不一樣。這段時間除看到國人捐輸物資給前線醫院外，還有人在報上登廣告建議行政院設置愛心專戶向國際廣結友誼，並有廠商生產布口罩送至國外醫院，來自民間的自發行動紛湧而至，說明確實存在許多聲音希望捐出口罩，政府應該以最快時間提供適當的渠道，讓這樣的愛心精神得以向國際社會進一步彰顯。

做為海島國家，台灣的生存仰賴國際連結與合作，因此民眾對於其他國家的危難，往往感同身受。過去日本三一一大地震，來自台灣民間鉅額的捐輸，至今讓日本社會感念在心。這次武漢肺炎死難慘重的義大利，因為來台奉獻超過半世紀的義大利神父呂若瑟，為其故鄉求援募款，短短六天，民眾即捐輸一．五億新台幣，較原預定時間整整提早了八天，感動了呂神父，來自台灣的人道救援是這樣的溫暖。

台灣口罩援外的軌跡，從疫情大爆發的美國及歐洲開始，到正蠢蠢欲動的東南亞國家，並評估納入剛宣布緊急狀態的日本等亞太盟邦，正如蔡總統所說，這是與其他國家一同做「區域聯防、全面抗疫」。從武漢肺炎的全球擴散程度，說明身為地球村一員的台灣，並無法獨善其身，此際伸出援手，不光是助人，也寄望未來在疫苗及藥物的研發上，台灣在防疫合作上能夠更優先分享到成果。

尤其針對疫情嚴峻的美國等國家，口罩乃最迫切之需，川普政府雖擬加大口罩生產量，恐緩不濟急，政府應善握「及時雨」的關鍵時刻，提高捐輸的能量。

來自中國的武漢肺炎正殃及全球，在許多國家眼裡，台灣在抗疫過程中創造了許多不可能。包括距離中國近卻疫情低，沒有世衛幫忙卻能醫療物資自足並援外，「台灣模式」正不斷被其他國家政府、媒體，乃至國際人士高度評價。面對疫情，政府與人民要有長期作戰準備，除團結合力阻絕病毒外，也要打好國際盃，擴大防疫合作的交流能量，「台灣模式」發光發熱，證明民主體制下的治理成績，也凸顯專制中國在處置武漢肺炎的黑箱與荒謬。

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