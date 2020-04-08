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自由廣場》德國「疫」起 市民挽救電影院

2020-04-08 05:30
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◎ 吳品瑜

上週台灣的戲院業者哀號一整天賣不到四張票，籲請政府全面停止營業，因為可以立即得到經濟紓困，但是真的只能這樣嗎？我們看看德國如何展現公民行動力，自行救援地方小戲院。

三一八梅克爾總理全國談話之後，德國即刻限縮社交與生活範圍，商店除了超市、藥局、郵局與加油站之外，一律全面停止營業。從我先生立即願意以二十多萬元台幣挹注常去的家庭旅館，作為應變現金，日後再扣款之外，臉書上陸續出現民間自力援救地域、社區小商家的行動，從地方戲院、街角咖啡廳、小餐廳、獨立書店…，這才發現，德國人被迫關緊閉在家，其實都「很有事」！

關於地方戲院救援活動，執行方式是點擊德國地圖上，自己所在的小戲院，或是個人願意贊助的戲院，然後花個十分鐘，好整以暇地看過去電影前會播映的商業廣告與預告片，而這份廣告收入就會挹注到這家戲院。再來也可以線上小額捐款，以及購買儲值券。

德國人對小商家的救援行動力，其實並非「善良」的民族性或人性中的「同情心」使然而已，關鍵是兒童頻道落實「社會公器」的責任，以受眾為中心的「訊息設計」，讓孩子得到對等的資訊，以及享有公平取得管道，得以形塑自主行動的公民素養。

「德國是一個民主國家，不須依靠強制、而是仰賴共享知識與合作來度過難關。」這是德國總理梅克爾在全國談話中提到的，共享知識，其中包括用孩子可以理解的語彙與方式，給予他們資訊對等機會與平等取得的管道。

翌日兒童新聞對於總理談話內容中的病毒科普知識、民主運作與經濟紓困方案進行動畫與卡通圖解之外，每日的兒童新聞持續推出專題，對於小商家援助行動做更詳細的說明，例如：點閱電影院的廣告、儲值式的延遲消費、地區小商店的網購與餐廳外送，這不僅解釋實際做法，更精準說明效果是如何發生，以及對於就業市場、社會穩定與政府財政結構所造成的影響。

國家機器是抽象的，若是國民缺乏履行義務的共識，以及自發行動力，政府的效能根本無從發揮。電影院燈光變暗，但是公民覺醒之光，卻正點燃看見的希望。

（作者為台南市民，配偶德籍）

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