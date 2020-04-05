自由廣場》金門人認同與邊緣文化

◎ 徐逢桂

前一陣子，筆者在近兩年與專家學者的研議後，參與文化部補助直轄市及縣（市）政府推動國家文化記憶庫計畫項下「金門縣文化局發現金門庶民印象專案計畫」標案投標（案號：km20200204）。筆者將金門文化記憶劃分為一、戰地文化（冷戰文化），二、駐軍文化，三、邊緣文化，四、聚落宗族文化，五、民俗信仰文化，六、連鎖式移民文化（落番文化），七、常民生活文化。

很可惜的是，從文化局長許正芳在提案簡報上的指謫：通水事件資材為何不先徵集，卻參考天下雜誌關於金馬小三通的文章，而將金廈小三通優先列入資材徵集？還有還地於民是什麼東西，值得收錄嗎？以及，我們金門人沒有人說落番，只稱移民。看了你們團隊所提的工作內容，我認為你對金門文化一點都不了解。筆者可以大膽研判是因為「政治不正確」而遭廢標。然而，經由此標案過程，筆者認為不啻更加凸顯了金門人的邊緣文化性格。

金門人在一九六○年代相信他們是國際事務的核心，但是，隨著中華民國政府於一九七○年代退出聯合國、與包含美國在內的各國斷交，在台灣的中華民國迅速地被國際社會邊緣化，金門逐漸承受台灣在國際社會被邊緣化，以及被台灣邊緣化的雙重邊緣化，此種被雙重邊緣化的感受及與其對抗的意念，已然成為金門人認同的一部分。

對金門人而言，金門代表中華文化正統，金門沒有荷治時期、日治時期、多元族群，台灣文化不過是偏處一隅的支流。大部分離鄉背井赴台就學就業的金門子弟，在族群認同上自認是福建人，因此與台灣群眾主體認同多少產生衝突矛盾。從陳玉珍立委稱「台灣不是國家」，回頭看看金門旅台的四十萬人，如何融合金馬成為台灣主流價值的一部分，還有一段長路要走。

（作者為資訊服務業者，新北市民）

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