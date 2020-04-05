自由廣場》北潮境．南富山

社區型海洋保護區的典範

◎ 陳璋玲

基隆市望海巷潮境海灣資源保育區（簡稱潮境保護區）和台東縣富山漁業資源保育區（簡稱富山保護區），分據台灣北部和南部兩處生態養護有成的海洋保護區，套用金庸《天龍八部》小說創造的「北喬峰、南慕容」名言，將這兩處保護區稱為「北潮境、南富山」。

依據漁業法第四十五條規定，為保育水產資源，主管機關得指定設置水產動植物繁殖保育區。潮境保護區和富山保護區乃是基隆市政府和台東縣政府依漁業法設置之保護區。前者是望海巷海灣平均高潮線向外海劃設，全長七五○公尺、寬二○○公尺，面積約十五公頃的水域。該保護區生物相豐富，是沿近海生物產卵的棲息地，該區全面禁止採捕任何水產動植物，僅開放季節採捕經濟型海菜。為加強執法，市府成立聯合執法小組，成員包括市府、海巡、漁會、海科館、漁民及志工，建立巡邏制度、違規通報機制及取締流程。

富山保護區是杉原灣平均高潮線向外海延伸五○○公尺、長約三○○○公尺的水域，是當地居民由下而上透過漁會向縣府反映而設立的海洋保護區。該水域禁止採取各類水產動植物，目前縣府委託富山漁業資源保育委員會管理，園區採入園收費，成立志工隊，由社區居民進行海岸巡護，避免違規情事發生，以及進行海洋環境清潔維護等。

「北潮境、南富山」多年來在政府和社區等各方努力下，保護有成，成為全台知名、遊客到訪基隆和台東的必遊景點，帶來生態、經濟、教育等效益。這兩處保護區從設立到生態復育有成的過程中，可看出社區守護海洋的重要性，同時也看出海洋、生態、社區居民，三者緊密的互動創造海洋資源多元層次的價值。

這種社區型海洋保護區的管理模式初始建立於漁業法，透過地方政府劃設海洋保護區後，經政府和社區共同努力採取養護管理行動，可避免保護區成為空有劃設而沒有實質養護管理的紙上公園。期許未來更多海洋保護區，尤其是依漁業法劃設的保護區，多向「北潮境、南富山」學習，以創造更多的社區型海洋保護區在全台海岸遍地開花！

（作者為成功大學海洋科技與事務研究所教授）

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