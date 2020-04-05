自由廣場》豬哥亮躺著也中槍

◎ 于則章

中國武漢肺炎已經造成全球逾五萬五千人死亡，連在台灣家喻戶曉的日本喜劇演員志村健也不幸染病過世，消息傳到台灣後，引發諸多惋惜，蔡英文總統也在臉書上發文悼念。

這種再尋常不過的舉動，卻引來《聯合報》大為不滿，刊出了一篇「蔡英文過譽之悼」的社評文章，除了詆毀志村健的表演是「猥瑣癡漢風，毫不避諱消費女性身體，是見到美女就東摸西嗅的『怪叔叔』」外，還進一步拿女權痛批「台灣對女權的重視高於日本，蔡政府開放同性婚姻，更被譽為性別意識大躍進。但志村健去世，唯一發文悼念的國家領導人竟是蔡英文，德仁天皇或安倍首相都沒這麼做。不僅如此，台灣一些自詡『進步』意見領袖，平日對宗教、家長團體切齒腐心，卻也對恣意玩弄女體的志村秀鼓掌叫好。三年前，與志村路數相近的豬哥亮去世時，卻未見總統哀悼，更無文青一片揄揚。」

但事實上，蔡總統不但曾親自前往豬哥亮靈堂上香弔唁，而且還在臉書上發文悼念，說「豬式幽默」是台灣人的共同記憶，「今天，台灣失去了一代喜劇天王」，記憶猶新，《聯合報》不知道？

至於日本德仁天皇與首相都沒有悼念志村健，或許是天皇與安倍的保守性格使然，但志村健過世後，事實上包括東京都知事小池百合子、自民黨前幹事長石破茂、日本內閣官房長官菅義偉等多名政界人士，都曾公開表示哀悼與惋惜，難道包括小池百合子這一位女性政治人物在內的日本政要們都是在「對恣意玩弄女體的志村秀鼓掌叫好」？

拿「女權」當武器，企圖藉此沖淡武漢肺炎害死包括志村健在內的名人對中國的憤怒，卻連事實都沒搞清楚就貿然出手亂批一通，反倒暴露出貶台仇日親中的本質，才會寫出這樣一篇「過恨之批」！

（作者為公務員，台北市民）

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