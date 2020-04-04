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自由廣場》我相信「好事會接棒」

2020-04-04 05:30
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◎ 吳岳樺

總統蔡英文宣布，台灣將捐贈口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，歐盟執委會主席馮德雷恩公開在推特上感謝台灣。政府捐口罩給外國，國內雖有些爭議，但筆者認為從台灣目前口罩的日產量與人道立場看來都是正面的事。從國際外交現實面來看，更是一次成功的典範與宣傳。

我相信「好事會接棒」，並在將來的某一天回到台灣身上。當然為善不一定是求回報，無論政府是否有算計，台灣做了能力範圍內的事，我個人是支持的。我不會因為要花時間排隊買口罩就罵政府，因為我相信多數人花時間排隊買口罩，是在這種世界級災難時該有的耐性與素養。我們除了兩週可以買到九片外，口罩價錢沒有暴漲更該感動。ＷＨＯ觀察員身分台灣將來可否加入我不知道，歐盟國家在這次疫情中收到了台灣的關懷，我們可以期待在將來的會議上得到多一點正義的發言。從這次口罩外交中我看到了「機會」。

台灣人民的健康議題長期以來受到國際忽視，我們都知道中國是主導的罪犯，台灣人民的健康不該被中國鴨霸的行為與政治主張給犧牲掉。中國的政治企圖大家都知道，但任何事都要無限上綱的態度，已經不是一個正常國家該有的氣度。中國政客似乎已經遺忘了許多華人的傳統美德文化，中國想成為世人尊敬的泱泱大國還有很長的路要走。我們無需厭惡中國，但我們深深期盼中國能慢慢改變。我沒有大中華思想，只有人類該共榮、合作、互愛的基本想法。是否可以成為世界第一流且受到別人打從內心尊敬的國家，就看中國人以後的努力與「命運」了。

（作者為高雄餐旅大學應用日語系副教授）

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