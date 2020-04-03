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自由評論網 > 言論

新聞線上》幸虧當年擋下服貿

2020-04-03 05:30
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六年前，無能卻又愛被統的馬英九，嘻皮笑臉的和中國簽署服貿協議，名義上是對中國開放服務業之門，實際上則是開門揖盜，引狼入室。幸虧一群愛國年輕人衝進立法院，攔阻了這場消滅台灣的悲劇。（資料照）

記者陳杉榮

中國武漢肺炎疫情全球蔓延，改變人們的生活方式，改寫人類的文明歷史，肺炎「發源地」的中國初期為了顏面，隱瞞疫情，現在則以「大外宣」操控確診病例，意圖站上抗疫制高點，向各國輸出具有中國社會主義特色的抗疫經驗。十四億人口的中國真實疫情如何？病毒聽共產黨的話嗎？受害確診的英國首相強生的暴怒說明一切。台灣何其有幸，若非當年太陽花運動擋住服貿，已成人間煉獄。

中國人民是武漢肺炎的受害者，「武漢封城」亡羊補牢雖有一定成果，但疫情全國全球擴散，卻是不爭的事實。中國該做的是儘速提升國家的公共衛生制度，而不是藉機打壓台灣，中國應該誠實面對國際社會，而不是繼續隱瞞欺騙，以大外宣的角度「經營」疫情。

英國首相強生上任後，為了華為開發英國5G網絡，和老大哥川普翻了臉。強生不幸確診，終於發現中國對武漢肺炎疫情散布不實消息，英國的科學家提醒他，中國可能低報確診人數十五到四十倍，並藉著協助他國抗疫，擴展中國的經濟實力和政治影響力。受害最劇的美國，對於中國隱匿疫情，開始表達憤怒，遲早會做出劇烈回應。

六年前，台灣差一點走入「死亡界線」，無能卻又愛被統的馬英九，嘻皮笑臉的和中國簽署服貿協議，名義上是對中國開放服務業之門，實際上則是開門揖盜，引狼入室，中國從此長驅直入掌握台灣的經濟和政治。幸虧一群愛國年輕人衝進立法院，攔阻了這場消滅台灣的悲劇。

如果服貿通過，或許極少數台灣大企業家能在中國賺點錢，並化身成為中國施壓台灣促統的前鋒，一如現在的紅色資本家。中國的黨政軍情特，只要備妥台幣六百萬元，就可以化身各種服務業的「負責人」、「高級經理人員」及「專家」，假投資之名無條件「入台」、「入戶」，不要說美髮業、修車業，所有的服務業，都有漏洞可鑽，台灣將是中國人的天下。

試問，幾十幾百萬中國人在台灣扎根定居，不管誰執政，哪怕是兒皇帝政權，都無法負起管理責任，台灣受制於中國，一旦爆發如武漢肺炎，逃得過避得開嗎？在幾年服貿的淘洗下，肩負救人重任的台灣醫療產業搞不好已被中國掏空，公共衛生體系垮了一半，台灣的媒體早就「汪洋化」了。一個失去免疫力的社會，只能接受病毒的清洗走向死亡，這就是服貿通過的恐怖圖像。

西方國家和蘇聯冷戰了幾十年，歐洲還有北約軍事聯盟，不可能不了解共產主義政權的邪惡，中國是比蘇聯更大的共產政權，西方國家怎能盡信中國官方的訊息？英國不是還有○○七情報員嗎？這不是自尋死路嗎？七十年來，台灣一路被中國施壓欺凌，用血淚掙來如今的局面，足堪西方國家借鏡。

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