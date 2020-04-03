TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》對廢死聯盟之不以為然

2020-04-03 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 黃馨嬅

二○一六年除夕夜，放火活活燒死包括父母在內六名至親的死刑犯翁仁賢，在四月一日晚間伏法，死後連家屬都不願意領回遺體；但廢死聯盟執行長林欣怡凌晨在臉書PO文痛批說：「翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪，而我們的法務部又有多正直、多正義呢？『法務部貫徹法治，審慎依法執行死刑』就是個笑話也是個謊話。」老實說，我不以為然。

第一，執行死刑本是法務部的工作，沒有甚麼要在適當時機點才能執行的問題，「依法行政」不會妨礙廢死聯盟所主張的「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」的社會教育工作。第二，先天性反社會人格病態殺人犯者，並不等同於思覺失調患者，未必能靠「教化功能」而收正面的顯著效果。根據美國哈佛大學暨哈佛醫學院瑪莎博士表示，真正會受到傷害的人是有情感和有良心制約的人，在她臨床二十五年經驗來看，反社會人格者是沒有自我良知約束，也沒有情感可以傷害；科學實驗已證實，反社會人格者的大腦前額葉區塊對深層高度的情感毫無反應，只對最原始的情緒，包括憤怒、高興、自尊受損等才有反應。

第三，林欣怡曾表示，自己常被問：「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」林欣怡回答：「我不知道，我真的不知道，我只希望我不會遇到這種事…」。既然連廢死聯盟都不確定自己能不能饒恕加害者，而繼續支持「廢死」，廢死聯盟有何理由要受害家屬放棄最卑微的正義「死刑」呢？

（作者為文創設計工作者，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.