自由廣場》對廢死聯盟之不以為然

◎ 黃馨嬅

二○一六年除夕夜，放火活活燒死包括父母在內六名至親的死刑犯翁仁賢，在四月一日晚間伏法，死後連家屬都不願意領回遺體；但廢死聯盟執行長林欣怡凌晨在臉書PO文痛批說：「翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪，而我們的法務部又有多正直、多正義呢？『法務部貫徹法治，審慎依法執行死刑』就是個笑話也是個謊話。」老實說，我不以為然。

第一，執行死刑本是法務部的工作，沒有甚麼要在適當時機點才能執行的問題，「依法行政」不會妨礙廢死聯盟所主張的「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」的社會教育工作。第二，先天性反社會人格病態殺人犯者，並不等同於思覺失調患者，未必能靠「教化功能」而收正面的顯著效果。根據美國哈佛大學暨哈佛醫學院瑪莎博士表示，真正會受到傷害的人是有情感和有良心制約的人，在她臨床二十五年經驗來看，反社會人格者是沒有自我良知約束，也沒有情感可以傷害；科學實驗已證實，反社會人格者的大腦前額葉區塊對深層高度的情感毫無反應，只對最原始的情緒，包括憤怒、高興、自尊受損等才有反應。

第三，林欣怡曾表示，自己常被問：「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」林欣怡回答：「我不知道，我真的不知道，我只希望我不會遇到這種事…」。既然連廢死聯盟都不確定自己能不能饒恕加害者，而繼續支持「廢死」，廢死聯盟有何理由要受害家屬放棄最卑微的正義「死刑」呢？

（作者為文創設計工作者，台南市民）

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