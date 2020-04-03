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自由廣場》社區保全確診 兩點建議

2020-04-03 05:30
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◎ 饒後樂

國內已經出現社區保全染患新冠肺炎案例，公寓大廈應有所警覺，開始推動「不接觸交班」和「不接觸服務」。

社區保全新冠肺炎確診，除了本人須立刻就醫，與其接觸過的前後班同事也必須立即居家隔離，整組服務人員通通沒辦法上班。

即使只是一般小感冒，只要出現發燒咳嗽症狀，為避免居民恐懼，管理委員會也會命其停止工作，由備援人力接替，不容抱病執勤，因此安排備援人力實已刻不容緩！

但除了預備人力，社區大樓還應該著手推動「不接觸交班」，讓要下班的人和來接班的人不必見面和接觸。下班的人完成工作環境消毒後離開，接班保全間隔五分鐘再進入，雙方用智慧裝置確認交接事項及物品，減少接觸降低傳染機率。

推動「不接觸交班」，社區大樓必須重新規劃資訊、物件的移交方式，利用智慧裝置和通訊軟體，訓練服務人員配合執行。

此外，社區大樓還應該實施「不接觸服務」，減少物業服務人員與居民的接觸。

社區大樓如果有足夠的規模和空間，可以簽約讓業者在出入口設置智能取物櫃。物流業者送貨不再透過保全，直接放進智能取物櫃後發送密碼，讓收件者自行領取。

如果沒有設置智能櫃的規模或環境，可以退而求其次，自己買號碼鎖儲物櫃，服務人員代收掛號包裹後放進櫃中、設定密碼，再把櫃位號碼與密碼發給住戶，住戶同樣不必經過接觸，還是可以領到東西。

如果設置號碼鎖儲物櫃也沒有可能，社區大樓至少可以購置架子，當住戶通知櫃檯要來取物時，約定物品或信件放置的架號，居民領取東西同時自己在架上登記表上簽名，服務人員等住戶離開再取回登記表，避免或減少雙方接觸。

（作者為公寓大廈管理顧問、爭議事件調處委員）

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