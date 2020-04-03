自由廣場》從重症、死亡案例談肥胖與身體素養

◎ 許義雄

武漢肺炎疫情，國內至今有五人死亡，而病逝與重症者，都屬體重較重者，與歐美疫情傷亡情形，以肥胖者居多，並無二致。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳警告說，目前看起來，「肥胖」確實是感染武漢肺炎和導致重症的高風險因素之一。

依據2013-2016「國民營養健康狀況變遷結果調查」，我國成人過重及肥胖率為四十五．四％，表示近一半國人的體重，瀕臨肥胖狀態。同時，國人十大死因中，癌症、冠狀動脈疾病、腦中風、糖尿病、高血壓、腎臟病變等，多與肥胖及肥胖所引發的危險因子及慢性疾病徵兆有關。再依「台灣出生世代研究」指出，台灣兒童體位異常的比率隨著年齡增加，其中肥胖盛行率，嬰幼兒期六個月十一．二％、一歲半十一．四％，學齡前期（三歲十五．一％、五歲十四．○％），以2012-2015國小學生的過重及肥胖比例為二十九．九％、三十．四％、二十九．二％、二十八．九％，國中學生過重及肥胖比例，依年度別為二十九．六％、二十九．八％、二十八．九％、二十九．四％，發展趨勢，不能掉以輕心。

國際衛生組織終止兒童肥胖委員會（Commission on Ending Childhood Obesity）指出，若沒有提供適當介入措施，肥胖的嬰幼兒在童年、青少年和成年期，可能會繼續肥胖。在國際將肥胖視同疾病的今天，國人自不能無視於身體素養的重要性。

身體素養（physical literacy）一詞，是二○○○年前後興起的詞彙，是一個發展的概念，雖言人人殊，惟諸多先進國家，如加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、荷蘭、美國等，卻正以其國家的社會環境及文化背景，或啟動政府主政機關，提出對應策略或訂定國家基準，或改革課程，或落實輔導與推廣機制，以求因應。

身體素養與文學、藝術、科學、數學等素養一樣，需要終身努力探索。身體素養的高低，可以從身體抵抗疾病的能力，突破困境的干擾，解決身體壓力的有無，與人是否和諧互動，甚至對人生的積極態度，身心靈並修等，都有一定的影響。

在武漢肺炎疫情日趨嚴峻，舉國同心協力備戰的現階段，特別籲請人人居安思危，個個自負責任，提升身體素養，自行儲備戰力，以克竟抗疫全功。

（作者為行政院體發會委員）

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