TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》從重症、死亡案例談肥胖與身體素養

2020-04-03 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 許義雄

武漢肺炎疫情，國內至今有五人死亡，而病逝與重症者，都屬體重較重者，與歐美疫情傷亡情形，以肥胖者居多，並無二致。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳警告說，目前看起來，「肥胖」確實是感染武漢肺炎和導致重症的高風險因素之一

依據2013-2016「國民營養健康狀況變遷結果調查」，我國成人過重及肥胖率為四十五．四％，表示近一半國人的體重，瀕臨肥胖狀態。同時，國人十大死因中，癌症、冠狀動脈疾病、腦中風、糖尿病、高血壓、腎臟病變等，多與肥胖及肥胖所引發的危險因子及慢性疾病徵兆有關。再依「台灣出生世代研究」指出，台灣兒童體位異常的比率隨著年齡增加，其中肥胖盛行率，嬰幼兒期六個月十一．二％、一歲半十一．四％，學齡前期（三歲十五．一％、五歲十四．○％），以2012-2015國小學生的過重及肥胖比例為二十九．九％、三十．四％、二十九．二％、二十八．九％，國中學生過重及肥胖比例，依年度別為二十九．六％、二十九．八％、二十八．九％、二十九．四％，發展趨勢，不能掉以輕心。

國際衛生組織終止兒童肥胖委員會（Commission on Ending Childhood Obesity）指出，若沒有提供適當介入措施，肥胖的嬰幼兒在童年、青少年和成年期，可能會繼續肥胖。在國際將肥胖視同疾病的今天，國人自不能無視於身體素養的重要性。

身體素養（physical literacy）一詞，是二○○○年前後興起的詞彙，是一個發展的概念，雖言人人殊，惟諸多先進國家，如加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、荷蘭、美國等，卻正以其國家的社會環境及文化背景，或啟動政府主政機關，提出對應策略或訂定國家基準，或改革課程，或落實輔導與推廣機制，以求因應。

身體素養與文學、藝術、科學、數學等素養一樣，需要終身努力探索。身體素養的高低，可以從身體抵抗疾病的能力，突破困境的干擾，解決身體壓力的有無，與人是否和諧互動，甚至對人生的積極態度，身心靈並修等，都有一定的影響。

在武漢肺炎疫情日趨嚴峻，舉國同心協力備戰的現階段，特別籲請人人居安思危，個個自負責任，提升身體素養，自行儲備戰力，以克竟抗疫全功。

（作者為行政院體發會委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.