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自由廣場》別讓核食、美豬擋住台灣發展

2020-04-03 05:30
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◎ 黃天麟

近年來中國（China）越來越被討厭，中國人（Chinese）越來越不受歡迎，主要是其對全球的普世認知與價值，頻頻予以「非常理」的否定、硬拗，累積了太多負面形象，而普遍被認為是不講理的民族、國家。

例如明明這波全球疫情起於武漢，一般認知就是武漢肺炎，但中國就是要求WHO正名為「COVID-19」新型冠狀病毒。其實，德國麻疹也好，日本腦炎也好，武漢肺炎也好，說「歧視」本就太扯了，更扯的是中國還說病毒源自美國的軍人，說中國人犧牲了生命、用盡了資源壓制疫情，對世界有貢獻。完全違背了各國對事物之認知。全球的認知是病毒起源於中國，且中國政府禁止李文亮醫師示警，隱瞞真相，才造成疫情大爆發，起碼應向國際社會說一聲「抱歉」，這才是風度，才是文明國家之應為。

台灣在此次武漢肺炎疫情中，至今處置得宜，受國際讚賞。但本文要提醒國人及政府，台灣內部也有許多中國人（精神上），對我們的國際形象造成負面傷害。如日本311海嘯巨災，台灣人展現了鄰居之愛，捐款全球最高，日人年年表示感激，但另一方面，九年過去了，台日這一親密關係卻被一群「反核食」的仇日行動破壞幾盡。

台灣禁止日本五縣市食品進口的理由是，311災區五縣市食品可能有輻射問題，國民健康比什麼都重要。問題是現在對日本食品採禁令者，全世界只有台灣（註︰習近平將訪日，據報也會取消此禁令）。難道，世界人人都錯，只台灣人對？雖然日本首相安倍晉三仍然對台友好，有意下次擴大CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）結盟之時，有意將台灣列入潛在對象，但「核食」這一悖於全球認知的非理性主張不解除，台灣能否加入，仍待觀察。

與美國簽署FTA一案亦復如此。美國豬肉美國人吃，西方國家、日本、韓國都吃，唯獨在台灣一部分「反美」份子要求瘦肉精要「零檢出」，凸顯出台灣對此問題之「無理取鬧」，引起美國極端「不滿」，相當程度上衝擊了美台之信任關係。「美台FTA」美國雖表示歡迎，但「美豬問題不解決，其餘免談」已是美國政府、國會之態度。

能否與美簽署FTA，與加入CPTPP，是對台灣經濟將來能否進一步向上提升，加入全球新產業鏈之關鍵所在，政府必須要負起責任果斷、快速的解決。因為台灣人絕不是柏楊所說的「醜陋的中國人」，台灣是一個講理的國家。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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