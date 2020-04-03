自由廣場》這正是我們報答義大利靈醫會的時刻

◎ 盧俊義

最近蔡英文總統宣佈要捐贈一千萬片口罩支援被武漢肺炎瘟疫襲擊災情慘重國家，這是一項很令人欣慰、感動的決策。特別是要感謝一群在農曆過年前組成口罩「國家隊」的廠商、工程師們，和口罩生產線的工作員們，有他們連夜加班辛勞，才使我們國家的口罩從不足到足夠，到現在足以出手幫助需要的災區，從這裡就可看出咱台灣人民善良的本性。

大家都知道直到目前災情最慘重的就是義大利，這讓我想起此時正是我們全體台灣人該是回報義大利的機會，原因是有一群在1952年從義大利天主教靈醫會來的會士，他們奉獻了寶貴的生命澆灌在咱台灣這塊土地上，照顧了當時咱台灣醫療相當貧困的地區直到現在。不僅是後山蘭陽地區，他們更投入極大的心血幫助照顧澎湖居民，他們的愛，從來不求任何回報，但此時他們母國義大利故鄉有大災難，這正是我們可以伸出溫暖和感恩的手給予回報的時刻。

這群來自義大利天主教靈醫會會士，是在1951年從中國被共產黨驅逐出境後，輾轉在1952年來到咱台灣。他們傳承了靈醫會創會精神，要到貧困地區去照顧窮乏的病人。因此，他們到宜蘭羅東，從診所開始「聖母醫院」的醫療服務工作。當年來了一位大家稱之為「OKI」的范鳳龍醫師跟隨靈醫會會士來；他是斯洛維尼亞人，受過相當好的醫學訓練，是個外科高手。從1952年落腳羅東開始，直到1990年去世，這樣前後共計38年時間，他不曾離開咱台灣一步，堅守著開刀房，主持過八萬台的刀。不僅這樣，他和所有會士都是聖母醫院的免費的「捐血袋」，而當時咱台灣還沒有血庫，只有血牛的時代。

他們才在宜蘭羅東落腳下來，都還沒有就緒，就派出潘志仁神父(Fr. Angero)神父和高安修士在1952年5月到澎湖馬公，發現整個澎湖地區的醫療匱乏比宜蘭還嚴重。因此，馬上在1953年5月於馬公成立「瑪琍小診所」開始替民眾免費看診，這就是今天馬公「惠民醫院」。今天在馬公市區可看到兩座紀念雕像，其一是基督教宣教師白寶珠姑娘，另一座就是靈醫會會士何義士神父；他是不停地工作到生命結束在自己的診間。他和白寶珠姑娘都是全心全力投入關心痲瘋病人，直到結束澎湖痲瘋病症消失。

當年靈醫會到澎湖時，沒有道路可來往馬公和白沙鄉，是靈醫會造路。不但如此，1953年9月羅德信神父被派抵澎湖馬公服務，在長達18年時間裡，他用靈醫會的資源替澎湖建造了「大倉漁港碼頭」，也為貧困的馬公居民建造「惠民新村」和「惠民二村」分配給貧民居住。然後又在西嶼、白沙等地建造防波堤，也造簡單的漁港，讓那些小船或竹筏可以停靠上岸。若要數算，在整個澎湖縣總共完成了12個港口、許多防波堤、80口可用來灌溉的水井。在講美築了一條長達600公尺、寬5公尺的石頭路，使原本只有退潮時才能通行的小島，因為有這條道路而連結起來。羅神父還在1968年出版一本用義大利文寫介紹有關澎湖各島居民生活習俗、文化、歷史的書，書名是《澎湖：風和沙的島嶼》（Pescadores：isole del ven e della sabbia）。

咱台灣第一間專門收容肺結核醫院的「丸山療養院」，就是靈醫會建造的，最高峰時曾收容超過兩千名病人。而聞名全世界的「蘭陽舞蹈團」就是靈醫會秘克琳神父所創辦的。除此外，靈醫會還創辦了下列機構：

1.澎湖「惠民啟智中心」。

2.宜蘭「聖嘉民老人長照中心」。

3.三星「聖嘉民啟智中心」。

4.五結「惠民殘障服務中心」。

5.宜蘭「聖母醫護管理專科學校」。

6.蘭陽「天主教青年會」。

7.礁溪「杏和醫院」。

8.南澳「弘道仁愛之家」。

上述這些機構的經費幾乎全都是來自靈醫會捐助，看，他們給我們是那樣的多，多到我們不知道該如何表達感謝。

如今當靈醫會的故鄉義大利受到武漢肺炎慘重襲擊，正是我們感恩圖報的機會，我們可以像當年（2011）日本福島核災時，咱台灣人民用熱情的愛慷慨捐助日本一樣，大家齊來伸出溫暖的手，來給義大利這個災情慘重的國家一絲絲的愛。我們可以將捐款直接匯給羅東聖母醫院，註記「請轉捐贈義大利靈醫會為此次瘟疫賑災」。我深信他們一定深受感動的。

（作者為長老教會牧師）

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