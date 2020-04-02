新聞線上》愚人節談TAIWAN與「以疫謀獨」

記者莊榮宏

昨天是愚人節，在這一天審視中共的兩岸邏輯觀，才發現其中充斥著自欺欺人。

舉例來說，中共最愛講「台灣是中國不可分割的一部份」，又說「台灣是中國的一省」，習近平更具體提出「一國兩制的台灣方案」；在在顯示，中共堅決認為台灣和中國同屬一個國家。

既然如此，武漢肺炎疫情的病例數據，中共就應該將台灣納入中國一起計算，否則如何貫徹它的「一中」原則？

但中共沒有這樣做，打從疫情以來，兩岸的病例數據始終各行其是，毫無交集。台灣既沒有把中國的數據納進來，中共也沒有把台灣的數據納進去；雙方很有默契地漫步在平行時空，透過疫情數據的每日發布，一中一台或兩國論的政治陳述居然被實現了。

尤其是最近，從歐美返台人數暴增以來，台灣每天發布本土確診數，有時多有時少，總之是常常有（昨天沒有，真好！）。反觀中共發布的本土確診數，卻經常是「零」。台灣疫情數據率先獨立，證明兩岸是兩個不同國度。

不久前，中共粗暴地對台灣扣上「以疫謀獨」的大帽子，但在這一刻，人們才赫然察覺「以疫謀獨」的不是別人，而是中共自己。

中共這樣「以疫謀獨」已經很多天了，令人不好意思的是，台灣沒有特別推動什麼，就被中共給獨立了，但卻之不恭，也只好默默接受了。只是，透過疫情把台灣獨立的明明是中共，卻反過來罵台灣以疫謀獨，大家評評理，台灣是不是有點冤枉？

最近，中國國民黨立委陳玉珍說「台灣不是國家」，這又是愚人節的另一個搞笑橋段。

台灣當然是國家，連中共都幫助台灣「以疫謀獨」了，台灣怎麼不是國家？若要雞蛋裡挑骨頭，頂多再補充一句：台灣這個國家，目前國號叫作中華民國；就這樣。

物有本末，事有終始。要先搞清楚，台灣才是本體，沒有中華民國，台灣照樣存在；但若失去台灣，中華民國老早就從地球消失了。

剛開始，蔣介石政權流亡來台，這階段是「中華民國『到』台灣」。等到李登輝成為第一任民選總統後，民主在台灣施行，於是「中華民國『在』台灣」。經過兩次政黨輪替後，民主得以落實生根，經由民主洗禮，這時可說「中華民國『是』台灣」。萃取此階段的最大公約數，就是「中華民國台灣」六個字，但還不能說是共識，公約數並不等於共識。

老實說，台灣人願意讓中華民國與台灣並稱並存，這是台灣人的寬宏大量，中國國民黨應該感到慶幸，倘若還打算興師問罪、掀起波瀾，只會加速自絕於台灣人。

武漢肺炎肆虐全球以來，由於護照上印有「CHINA」英文字樣，害得台灣人在國外吃足苦頭、飽受困擾。

拿掉「CHINA」，保留「TAIWAN」，讓世界不再誤認我們為中國人，這是許多台灣人的共同願望；更何況，護照上仍將保有「中華民國」四個中文字，魚與熊掌兼得，江啟臣和陳玉珍是在跳腳什麼？

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