社論》防疫合作應更加大力道

來自中國的武漢肺炎正殃及全球，各國也紛紛展開自救行動。暫時取得防疫成績的台灣，成為多個國家借鏡與合作的對象，蔡政府應抓緊時機，掌握對友邦救急的黃金時間，加大力道推動防疫合作。

台灣的公共衛生與醫療能量，在全球名列前茅，即便被世界衛生組織摒棄於門外，但現階段的疫情，與歐洲、美國及中國等的哀鴻遍野，有著鮮明的對比，台灣防疫模式因此受到國際更大矚目。

為對抗持續肆虐的武漢肺炎，美國率先與台灣合作，在兩國政府的聯合聲明裡，將進行快篩檢驗試劑、疫苗研究生產的合作，民間方面如中研院，也陸續與美國、歐盟、加拿大等國共商防疫策略。凡此證明，如果台灣得以積極參與世衛組織，一定有助於國際提高警覺、合作防疫，降低武漢肺炎肆虐全球的災情。

防疫之路迢迢，集眾之智取得抗疫科技發展的先機，這是台灣為部署下階段工作的重中之重。而為彰顯合作關係，台灣也與相關國家展開防疫物資交流，例如先前宣布台灣每週將供應美國十萬片口罩，同時美國也為台灣保留三十萬件防護衣原料。此外，台灣將出售澳洲三噸不織布材料，澳方則提供台灣購買一百萬公升的酒精原料。

在防疫物資上互通有無，不僅說明台灣與這些國家的友好，藉由這些口罩、酒精、防護衣等嘉惠於彼此人民，也讓台灣的正面國家形象深植對方社會，更有助於雙方在防疫科技上同樣互通有無。所以，就成本效益而論，讓對方人民有感，奠定高端合作的正當性，這是以極其有限的代價，而創造大量的效益，政府要做，且要加大力道去做。

蔡英文總統昨在總統府記者會上再加碼宣布，「前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員」。藉此擴大國際援助。

台灣之前表示每週將供應美國十萬片口罩，相較於已陷入大爆發時期的美國，數量顯得為德不卒。這次雖拉高至一千萬片，涵蓋對象也增加到美、歐等十二國及邦交國，能否形成有感，還有待觀察。政府面對重要的友邦國家，應再加大資源與數量來幫助救急，才能達到效益。

面對可能的質疑，蔡政府在口罩數量上採取保守策略。先前捐助巴拉圭等邦交國家，還被導向成到底是由國內捐出還是在國外所購的命題。其實，口罩成本很小，此刻國際疫情高峰，正是發揮「小兵立大功」的時機。只要國內口罩供應無虞，多數民意當然支持互利互惠之舉。至於有些反對意見，背後是因不樂見台灣與美國等國走得太近，還是跟風中國網軍的詆毀造謠，其實不言自明。

台灣在這波防疫成績成為國際亮點，其中重要原因，就是口罩等防疫物資的超前部署，對於安定民心起了關鍵作用。在國家隊全力衝刺下，台灣的口罩日產量已然超前、達到一千三百萬片，未來要繼續挑戰一千五百萬、兩千萬片數量。從供給面看，國內口罩數量充沛，但為何需求面上，仍可見藥局前大排長龍，而給了反對捐輸者口實，顯示「不患寡而患不均」的問題還未解決。

政府雖提供口罩地圖及網路預購等措施，但這畢竟是針對電腦或智慧型手機使用者，對年長族群，仍多選擇前往鄰近的藥局。藥局之所以限定時間供應，主因是實名制下，須先經電腦系統確認健保卡，如果分散時間讓民眾購買口罩，每次進行登入登出系統查驗健保卡，將相當耗時而影響其他銷售。藥局畢竟營利導向，口罩分發並無利潤，加上查驗健保卡等技術原因，形成口罩足夠卻排隊冗長的反差現象。

鑑於疫情仍在全世界蔓延，防疫合作此其時也。像中國為化解國際上對其隱匿及擴散病毒的批評，也對國際輸出防疫物資，只是因為品質粗糙而遭到退貨，因而適得其反。蔡政府昨日宣布捐助的口罩數量，不到台灣的日產量，這說明我們還有能力做得更多，在友邦最需要的時候再提高數量。這既是對的事情，並符合國家利益，為政者除應儘快改善國內口罩分配的環節，避免出現不必要的民怨，另也要更展現自信與勇氣，不懼無謂的雜言，加大力道推動防疫外交。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法