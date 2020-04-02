自由廣場》省界衝突 連警車都翻 公安對幹 破中國疫情

◎ 愚工

據中國北京《新京報》的報導，執行防疫工作的江西省（簡稱贛）公安，因阻止湖北省（簡稱鄂）人民進入江西，包括大批要趕往外地復工的民工，而與湖北省公安在省界發生衝突，最後演變成湖北群眾聚集高喊「湖北！加油」，攻擊江西公安，兩省人民打群架，還翻了警車。

這次鄂贛公安對幹事件，與三月廿二日《人民日報》一篇題為：「尊重科學，卸下『零增長』的心結」的評論文章相呼應。該文指出，「會不會有些地方為了『零增長』、為了復工復產，甚至為了所謂『政治正確』，而瞞報疫情？這是全國人民十分關心的問題。」

鄂贛公安對幹折射出三個面向，一、地方互信不足：雖然湖北人民依事件發生地江西省九江市《關於嚴格執行有關人員入潯規定的公告》規定持湖北官方開立的「湖北健康綠碼」入境，但顯然江西省不承認湖北省開立的官方文書。

二、地方對中央不信任：儘管中共中央宣稱湖北疫情「清零」，湖北省及武漢市解封，但隔壁省江西並不信這些中央的官方數字，湖北人民的進入將增加江西省確保達成「零增長」政治任務的難度。

三、弄虛作假的文化嘗到惡果：中國隱匿疫情是其弄虛作假文化的冰山一角。這次事件的深層次原因其實是，江西省對湖北省的官方文書及中央的官方數字真假「心知肚明」；但其實不只江西省，連北京市目前還對來自湖北的人民實施入境管制，這些都迂迴否定「零增長」的中央說法。

令人遺憾的是，目前大概只有中共在台灣的同路人（馬英九、吳斯懷、葉毓蘭們）及世衛組織的譚德塞相信中共「零增長」鬼話。台灣的同路人更引述這鬼話，高舉「人權」大旗，批評我國政府管制湖北台商回國的防疫措施。這種舔共舔到不顧台灣二千三百萬人健康與安全的行為，看在江西與北京官員和人民眼裡，大概只有嘆乎：可憐啊！可憐啊！這些不知共產黨的水有多深的台巴子！

（作者為台商）

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