自由廣場》（金恒煒專欄）蘇揆對上藍委：「實境」壓倒「虛擬」

中國國民黨主席江啟臣一定一個頭兩個大，好不容易且還不知道有沒有擺平吳斯懷，乖乖嚨地咚，橫空又殺出金門立委陳玉珍，在立院質詢時非要挑動國民黨最脆弱的神經不可，挑釁的宣示：「中華民國是一個國家，台灣不是。」這樣氣急敗壞，肯定是受不了台灣主流民意的衝撞。

最近兩個民調：一個是二月二十四日台灣民意基金會公布，以武漢肺炎為軸心做的兩岸關係民調，自認台灣人的高達八十三．二％，是近三十年來的最高峰；一個是時代力量智庫三月二十九日的民調，也是因應武漢肺炎的新局勢，支持護照上英文改成TAIWAN的近七成五。在如此強大民意支撐下，難怪行政院長蘇貞昌敢反戈怒嗆陳玉珍：「她沒資格當國會議員！」

台灣正處在憲政／法理的「陰陽變」中，用「虛擬實境」最堪疏解。簡單說，「中華民國」是「虛擬」，台灣是「實境」。一九四九年中華人民共和國消滅並繼承了中華民國；符合國際法規範，包括聯合國在內的世界各國都承認。重點是，台灣是實際存在，且是主權獨立。陳玉珍們憑藉的是「虛擬」 的「中華民國」，蘇貞昌們著眼的「台灣」則是「實境」。

所謂「一個中國原則」是什麼東東？還是透過中國的公文書來說文解字罷。中國外交部三月十八日發出聲明：「中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，從即日起四天內向外交部新聞司申報名單，並於十日交還記者證，今後不得在中華人民共和國」——下面重點來了——「包括香港、澳門特別行政區連續從事記者工作。」看到沒？台灣哪屬於中華人民共和國？中國勢力／實力哪及於台灣？中國官方自我證實了。所以「一中原則」是個屁。有趣的是，台灣外交部長吳釗燮歡迎美國三大報被逐記者到台灣駐點，中國外交部發言人華春瑩受訪的回應是「台灣不是什麼國家」，可見在台灣的「實境」下，中國已不知所云了。這就是現實。

中國持續用「一中」壓迫台灣，反作用是，世界各國在揚棄「中華民國」下，勢必非得用「台灣」來指涉不可。難怪被日本副首相麻生太郎稱為ＣＨＯ的ＷＨＯ，在一連串避談台灣的失言事件下，終於被迫回應，也非得用「台灣」（Taiwan）與「台灣的」（Taiwanese）不可，而且指稱台灣入衛問題，權不在ＷＨＯ，在會員國云云。「台灣」儼然已成為國內與國際的共識。

放在這個大背景下，台灣護照改名已屬沒有退路的必然政策。立委羅致政表示，只要拿掉「ROC」留下「TAIWAN」就可以了。老實說，要改就一次到位；只要不涉及憲法層次，最大可能可以做到什麼程度就做，這是基本原則。還是王立委定宇聰明，說上上之策是「直接用TAIWAN 這個模式」；縮手縮腳只是虛懸問題，更何況，用地名當作國家代號，不過化「虛」為「實」，如此而已。

武漢肺炎使台灣變大，使中國變小，不論在國內還是國際，台灣「實境」壓倒中國「虛擬」！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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