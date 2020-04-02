自由廣場》台灣自我認同與國際認同的接軌

◎ 何華國

台灣，一個擁有三萬六千多平方公里、人口二千三百多萬的地方，生活在上面的人民，多年來對於如何稱呼自己，一直非常糾結。但最近的情況，似乎趨於明朗。台灣的自我認同似乎已逐漸和國際認同接軌。

台灣自從在一九七一年退出聯合國後，邦交國的數目即每況愈下，目前僅剩十五個友邦。這些邦交國不是在天涯海角，即是小國寡民。其最大的作用，無非是讓「中華民國」這塊招牌，還可以在台灣以外的地方懸掛。然而，目前不只台灣的非邦交國會直稱台灣為「台灣」，就是我們的邦交國也習慣稱我們為「台灣」。如果在國外，我們自稱來自Republic of China，多數外國人一定霧煞煞。如果我們自稱來自Taiwan，對方一定頓時豁然開朗，知道不是那個China。可見國際的台灣認同，是有全球共識的。

在全球國際台灣認同的氛圍下，過去多年來，由於台灣外有中共的威嚇，內有少部分故國情懷民眾的堅持，國人在自我認同上，一直處於「中華民國」與「台灣」的拉扯。

最近一年多來，先是香港反送中運動的刺激，又在中國武漢肺炎疫情爆發背景下，先是有台灣民意基金會公布二月份調查，台灣人民族認同飆升到八十三．二％；接著時代力量智庫在三月公布民調結果，高達七十四．三％的民眾支持將護照上的英文名字改為Taiwan，就連民眾黨和國民黨的支持者，都有過半以上支持護照改名為台灣。

從前述台灣民意基金會和時代力量智庫的民調，我們似乎看到國人的自我台灣認同已得到大多數民眾的支持。這種台灣的自我認同傾向，已和國際的台灣認同逐漸接軌。在武漢肺炎肆虐，為害全球的當下，如果因此激發與強化國人的自我台灣認同，似乎是令人始料未及的。

（作者為嘉義大學退休教授）

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