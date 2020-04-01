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自由評論網 > 言論

社論》台灣當代史的兩條軌跡

2020-04-01 05:30
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上週日，二○○六至二○○九擔任ＡＩＴ處長的楊甦棣 ，在本報刊登「向李登輝致敬」專論指出：「李先生延續他的導師蔣經國總統的改革路線，睿智地帶領台灣加入民主國家的大家庭。…他樹立了在總統任期屆滿後交出政權的空前典範，終結了在他之前數十年的終身獨裁統治。」隔天，郝柏村以一○一歲嵩壽辭世。郝柏村，令人直覺聯想到兩個人，一是蔣經國、一是李登輝。

李登輝辦公室稱郝：一代名將，福壽雙全。蔡英文總統臉書發文：感謝郝前院長一生為國家的付出，特別是在八二三砲戰中守護國土有功。他們的總評，幾乎都在半個世紀前的軍功，而未涉及此後他跟威權統治與民主改革的關係，因為在這方面郝是向威權傾斜而非同情民主。也許，郝有其信念終身持守，但是台灣內外劇變的滄海桑田，讓人不難判斷其得失功過。

回顧蔣經國晚年，其實他的視野已經從外來者逐漸調整到在地者，他從有限度的政治開放開始，為台灣的民主留下彈性發展空間，特別是他選擇了在地者李登輝當接班人，讓中華民國、中國國民黨有機會走向在地化。如今成為印太地區民主典範的「中華民國台灣」，相信蔣經國地下有知也會感到欣慰，這為蔣氏政權留下了溫暖的背影。可惜的是，有些至今以蔣經國傳人自居者，迷途於早年蔣經國的威權主義，跟不上晚年蔣經國的自我超越，滋生「後蔣時代」的台灣內部矛盾，埋下兩岸關係的變數。

李登輝仍健在，美日方面對這位民主先生讚譽有加，北京卻對李登輝恨之入骨、貶之又貶。日昨，國台辦表示：郝柏村、王文燮民族情懷深厚，堅決反對台獨，致力國家統一，為推動兩岸關係發展貢獻良多，「斯人雖逝，風範長存」。事實上，李登輝尊重多數民意，傾聽民之所欲，讓台灣趕上全球第三波民主浪潮。而郝柏村在「後蔣時代」，一度與李登輝權力結盟，鬥垮李煥等集團，但更長的時間，李郝之間壁壘分明。當年，國民黨內所謂主流、非主流之爭，反映著「後蔣時代」國民黨內的路線分歧。一條是民主化，堅持台灣主體性，與中國和平交流。另一條是民族優於民主，致力於兩岸民族統一。民族統一不講民主，隱然陷入一種陷阱，那就是，放棄促進中國民主化、三民主義統一中國，改與一黨專政政權聯手反獨促統。這一點，從郝柏村到連戰、馬英九一脈相傳，直到去年初習近平將虛擬的九二共識具體化為一中原則，那些人的主張在台灣就更加非主流了。江啟臣接下的國民黨，目前的處境可以說是那一段歷史的結論，不只是二○二○這場大選的結果。

郝柏村人生落幕，吳斯懷剛進入國會。他們的意識形態、核心價值都是外來的，即使在台灣生活一輩子，也自始至終疏離在地認同。他們反台獨，殊不知，「捍衛中華民國（南京版）」對北京一中而言也是台獨的一種形式。他們一旦卸下軍職，便混淆了敵我分界，對民主台灣日漸不滿，把感情投射在對岸的另一個黨國。「國軍共軍都是中國軍」，一語道盡他們的軍旅專業，截然不同於民主國家的職業軍人。至於致力於推動中國民主化的中國人，他們無不是避之唯恐不及，十四億人的民主自由人權他們從未聞問。也許，他們跟台灣或中國都處於平行時空吧，一如存在於他們抽象想像中的「中華民國（南京版）」，與兩岸都格格不入。

李登輝與郝柏村各行其是，十分具有代表性。一種可能是，蔣經國本人在晚年陷入一種內在掙扎，蔣氏政權撤退台灣四十年了，反攻神話無法維繫，國際社會包括美國「排我納匪」，而內部的民主壓力則與日俱增，他強勢領導的中華民國、中國國民黨即將面對未來的歷史評價，蔣經國拒絕像他父親那般淪為最後的失敗者。另一種可能是，蔣經國在晚年可能自覺時不我予，畢竟他的思想與經驗並無民主成分，於是他選擇了李登輝來摸索新路線，這位技術官僚具有留美背景，年輕時代也同樣具有共產主義的憧憬，而且是道地的台灣在地者。

民主在台灣，屬於永遠的進行式。從一九八八到二○二○，蔣經國透過李登輝有了正面的續集，也讓黨外運動與民主選舉接榫起來，正如歷史上那些傳承衣缽的師父與徒弟，把兩個人的政治張力敞開到現實所允許的邊界。李登輝說，他是「蔣經國學校畢業的學生」，此話對蔣李二人都深具意涵。反觀，郝柏村乃至連戰、馬英九等，似乎就缺乏這種「創造繼承蔣氏餘暉」的生命力。未來的行動者，勉之哉。

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