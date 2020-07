◎ 張惠和

民調顯示,台灣有高達七成民眾支持將護照上英文名字(REPUBLIC OF CHINA)改為TAIWAN,以避免被誤認是中國人。不過,國民黨立委陳玉珍昨天在國會質詢卻說,中華民國才是國家,台灣不是國家;對此,行政院長蘇貞昌昨天在立法院受訪重批,「那她就沒資格當國會議員!」

蘇院長的意思大家當然都知道,根據台灣前途決議文內容,就是台灣是一個主權獨立的國家,它的名字叫中華民國,與中華人民共和國互不隸屬,台灣前途只有二千三百萬人民可以決定。

但是也難怪陳玉珍會那麼說,因為他們那一黨的都是這麼認為,記得二○一七年十月十八日馬英九即曾表示,賴清德稱「台灣是主權獨立國家,名字是中華民國」,這句話他聽不懂,他反問台下學生:「張三是一位才德兼備的行政院長,他的名字叫李四,不覺得有點怪怪的嗎?」馬英九更表示,若台灣是一個主權獨立國家,那國名應該叫「台灣」,怎麼會是「中華民國」。他強調,一個主權獨立的國家,必須經過正式宣示,才有法律上的效力,但到目前為止,「你說台灣是一個主權獨立國家?什麼時候宣布的?」

如同,民進黨立委林宜瑾日前在立法院總質詢時,建議行政院長蘇貞昌應把中華民國英文譯名改為Republic of Chunghwa(中華),以便與中國Republic of China區隔。蘇揆答詢高呼,「母湯喔!台灣比較出名!」若真要改,應改為Republic of Taiwan。蘇揆並強調,改名一方面要有實力,也需要全民共識,這不是現階段最要緊的事,政府現階段要做的是保護台灣人民,讓台灣在世界有一席之地,俗話說「戲棚腳站久,就是你的」,「那時候要叫什麼名字自然會水到渠成」。因此,現階段防疫最重要,根本不必理會陳玉珍說些甚麼?

(作者為退休公務人員)

