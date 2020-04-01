TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》中西醫合治 力抗武漢肺炎

2020-04-01 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 柯富揚

武漢肺炎肆虐全球，又因其具極強散播力、變異性、存活力、隱匿性，致使感染人數急速攀升，截至臺灣時間二○二○年三月卅一日下午三時，全球確診人數已逾七十八萬例，死亡人數逾三七五八二例，且病毒不斷變異，襲擊男女老幼青壯，更橫跨各季節、緯度的南北半球國家，影響遠勝於SARS、MERS、伊波拉病毒，以國力最強的美國來說，其感染人數超過十六萬人，並已造成超過三百萬的美國人失業，遑論其他經濟結構不如美國的國家，皆可能因疫情發生經濟崩盤，另外，隨疫情持續擴大，全球被隔離的人數已超過兩億，唯此時此刻，仍無一種真正有效的藥物足以清除病毒，疫苗開發更是遙遙無期。

不可諱言，新冠肺炎的治療過程曾引發中藥和西藥之間安全性、有效性的爭辯，但筆者認為，面對非常時期，醫療界應拋棄本位主義，只要能有助於降低新冠病毒影響的醫療方式，均應積極嘗試；中醫重視辯證論治，簡單來說，同一疾病在不同的發展階段，可能出現不同的證型，因此中醫的治療會採取「同病異治」或「異病同治」的方式，有別於西方醫療採取的標準SOP模式，然而，中西醫療各有優點，面對人類史上最具威脅的新冠病毒，我們已無時間爭論「由誰上場禦敵」，唯有中西醫療團結互助，才有機會讓抗疫出現曙光。

回頭來看，當初疫情最嚴重的中國、韓國政府均採取中西醫合作的方式對抗新冠肺炎，而經中國衛生主管機關所發布的最新聲明可知，中方抗疫至今中藥使用率高達八成以上，且確認有良好的臨床療效，中、韓兩國並將中藥方劑列入診療方案，顯見中醫藥在此波抗疫的不可或缺性。

臺灣何其有幸擁有睿智的政府、良好的醫療體系、優秀的防疫專家，以及多數願意配合政府指揮的人民，這些因素均是讓臺灣被國際讚譽為「防疫模範生」的主因，而當前全球疫情持續升溫，我們國家醫療端應採取更多元的方式禦敵，臺灣本土中醫素質優於中國大陸，若能發揮中醫對抗瘟疫的優勢，在未來治療確診病例的過程，讓西醫會診中醫，特別是「收治新冠肺炎確診患者的醫院，應協同中醫部一起會診治療」，深信透過中西醫療間的合作，一定能開啟更有效快速的治療良方，筆者認為，只要有利於人民健康、有助於消弭疫情，政府都應積極推動實施，也企盼透過中西醫療合治的成果，讓國際一睹臺灣不凡的醫療實力！

（作者為中醫師公會全國聯合會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.