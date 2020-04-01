自由廣場》中西醫合治 力抗武漢肺炎

◎ 柯富揚

武漢肺炎肆虐全球，又因其具極強散播力、變異性、存活力、隱匿性，致使感染人數急速攀升，截至臺灣時間二○二○年三月卅一日下午三時，全球確診人數已逾七十八萬例，死亡人數逾三七五八二例，且病毒不斷變異，襲擊男女老幼青壯，更橫跨各季節、緯度的南北半球國家，影響遠勝於SARS、MERS、伊波拉病毒，以國力最強的美國來說，其感染人數超過十六萬人，並已造成超過三百萬的美國人失業，遑論其他經濟結構不如美國的國家，皆可能因疫情發生經濟崩盤，另外，隨疫情持續擴大，全球被隔離的人數已超過兩億，唯此時此刻，仍無一種真正有效的藥物足以清除病毒，疫苗開發更是遙遙無期。

不可諱言，新冠肺炎的治療過程曾引發中藥和西藥之間安全性、有效性的爭辯，但筆者認為，面對非常時期，醫療界應拋棄本位主義，只要能有助於降低新冠病毒影響的醫療方式，均應積極嘗試；中醫重視辯證論治，簡單來說，同一疾病在不同的發展階段，可能出現不同的證型，因此中醫的治療會採取「同病異治」或「異病同治」的方式，有別於西方醫療採取的標準SOP模式，然而，中西醫療各有優點，面對人類史上最具威脅的新冠病毒，我們已無時間爭論「由誰上場禦敵」，唯有中西醫療團結互助，才有機會讓抗疫出現曙光。

回頭來看，當初疫情最嚴重的中國、韓國政府均採取中西醫合作的方式對抗新冠肺炎，而經中國衛生主管機關所發布的最新聲明可知，中方抗疫至今中藥使用率高達八成以上，且確認有良好的臨床療效，中、韓兩國並將中藥方劑列入診療方案，顯見中醫藥在此波抗疫的不可或缺性。

臺灣何其有幸擁有睿智的政府、良好的醫療體系、優秀的防疫專家，以及多數願意配合政府指揮的人民，這些因素均是讓臺灣被國際讚譽為「防疫模範生」的主因，而當前全球疫情持續升溫，我們國家醫療端應採取更多元的方式禦敵，臺灣本土中醫素質優於中國大陸，若能發揮中醫對抗瘟疫的優勢，在未來治療確診病例的過程，讓西醫會診中醫，特別是「收治新冠肺炎確診患者的醫院，應協同中醫部一起會診治療」，深信透過中西醫療間的合作，一定能開啟更有效快速的治療良方，筆者認為，只要有利於人民健康、有助於消弭疫情，政府都應積極推動實施，也企盼透過中西醫療合治的成果，讓國際一睹臺灣不凡的醫療實力！

（作者為中醫師公會全國聯合會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法