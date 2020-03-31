自由廣場》用新台灣護照 照護台灣人

◎ 郭翰林

時代力量民調指出，近七十五％的民眾支持重新設計護照凸顯台灣，而世界衛生組織（ＷＨＯ）也發表聲明，罕見使用「台灣」而非「中國台北」的貶抑名號，聲明撇清世衛秘書處對台灣參與ＷＨＯ的責任。這顯示不論是國內廣大民意或國際社會對TAIWAN的認同與肯定，也顯示現有的台灣護照封面已到改弦易轍的關鍵時刻。

不只現今護照封面上的「China」要取消，免得民眾在海外被誤認為中國人，在武漢肺炎肆虐全球之際，台灣民眾被當成中國人拒絕入境的例子不遠。這已使台灣人民的權益直接受損，如何讓China的字眼在護照上消失或不與TAIWAN混淆，刻不容緩。小英政府已完全執政，且即將邁入連任時期，如何在護照上保障人民的權益，最簡便迅捷的方式，即在封面上保留中華民國的中文字，而寫上大大的TAIWAN至少可免去混淆。

再者，連護照上的中國國民黨的黨徽也應去除，畢竟台灣不是國民黨的，而中國國民黨在台灣也不具代表性，不論從選票、理念、乃至歷史。中國國民黨的徽章可以冠冕堂皇的放在護照上，就是顯現國民黨的威權思維與作風。車輪牌不只無法象徵民主，更像碾碎台灣民主進步的巨輪，繼續保留在護照上，是要提醒全民勿忘國民黨威權的惡行？還是國民黨的黨國餘孽仍留在蔡政府，以致完全執政還不敢有所作為？

多數人民並未加入任何政黨，即便有所屬的政黨，相信也不會自認為所屬政黨就代表國家，甚至膽敢要求將黨徽印在護照封面上。這樣的黨徽就和China一樣，不只混淆視聽，也侵犯人民的權利。我可不想繼續帶著國民黨黨徽跟著我出國去旅行，這不該是我的義務吧！

TAIWAN目前已被多數國際社會認可，就從改護照做起。台灣隊隊長，趁著全世界防疫之際，帶領台灣人民好好走向國際吧！

（作者為加拿大台僑）

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